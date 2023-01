Stéphane Peterhansel abandonne, son copilote Édouard Boulanger blessé

Charger le lecteur audio

Énorme coup de théâtre sur le Dakar 2023 ce vendredi. Recordman des victoires et deuxième du classement général avant la sixième étape, Stéphane Peterhansel a été contraint à l'abandon après un accident survenu au volant de son Audi RS Q-etron E2. Le Français était en tête de la spéciale après les cinq premiers points de passage quand l'incident est survenu, au 212e kilomètre.

Les organisateurs ont annoncé que son copilote, Édouard Boulanger, avait été blessé en raison du choc subi par l'équipage et qu'il souffrait de douleurs dorsales. C'est son état de santé qui a provoqué l'abandon de l'Audi n°204. "Il a été héliporté par le service médical du Dakar vers l’hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires", précisent les organisateurs.

Jeudi soir, Stéphane Peterhansel avait longuement évoqué la souffrance physique endurée cette année sur le Dakar, n'excluant pas que le phénomène soit amplifié par d'éventuels problèmes de réglages sur sa voiture.

Carlos Sainz à l'arrêt

La journée est en train de virer au cauchemar pour l'équipe Audi Sport puisque Carlos Sainz a été accidenté au même endroit que son coéquipier. L'Espagnol et son copilote Lucas Cruz sont tous les deux indemnes mais doivent attendre l'assistance pour tenter de réparer leur machine et espérer reprendre la course. Ils occupaient la quatrième place du classement général hier soir et pointaient également au quatrième rang provisoire de la spéciale avant leur accident.

Ces deux coups durs laissent pour le moment le champ libre au tenant du titre et leader du rallye, Nasser Al-Attiyah, qui a d'ailleurs pris le commandement des opérations à l'antépénultième point de passage. D'autant que Yazeed Al-Rajhi, troisième du classement général, est pour sa part aux prises avant des problèmes techniques sur son Toyota Hilux.

Ce soir à Riyad, Nasser Al-Attiyah pourrait compter plus d'une heure d'avance sur son plus proche poursuivant, alors que le Dakar 2023 n'est pas encore à mi-parcours et que deux étapes marathon ainsi que le passage dans le désert du Quart vide sont encore à affronter.