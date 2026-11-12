DTM

Doriane Pin, une candidate surprise pour un baquet Mercedes en DTM

Championne de F1 Academy, Doriane Pin participe cette semaine à son deuxième test au volant d'une Mercedes-AMG GT3. La Française deviendra-t-elle la douzième femme à courir en DTM ?

Sven Haidinger

Publié: 12 nov. 2026, 06:00

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Photo de : Marc Fleury

Depuis 2022, aucune femme n'a plus été engagée en DTM, même si Ellen Lohr avait marqué l'histoire en 1992 en remportant une victoire légendaire face à Keke Rosberg et consorts au volant d'une Mercedes. Mais la situation pourrait changer en 2027. Une femme aurait en effet des chances réelles de retrouver un cockpit Mercedes-AMG la saison prochaine.

Selon les informations de Motorsport-Total.com, la Française Doriane Pin, âgée de 22 ans, a participé aux deux journées d'essais Pirelli organisées fin octobre au Castellet. Elle était au volant de la Mercedes-AMG GT3 exploitée par Winward, aux côtés de Maro Engel, vice-champion du DTM, et de Fabian Schiller. Elle aurait impressionné avec de bons chronos pour son retour au volant d'une GT3.

Doriane Pin a intégré le programme junior de Mercedes en 2024, avant de remporter en 2025 le titre de F1 Academy, championnat de monoplaces exclusivement féminin disputé en marge de la Formule 1. En 2026, elle a été promue pilote de développement de l'équipe Mercedes en F1. Elle possède également une solide expérience en GT, puisqu'elle a auparavant fait partie du projet Iron Dames.

De retour dans la Mercedes cette semaine

Doriane Pin lors d'un test en F1 avec Mercedes.

Photo de: Mercedes AMG

Les tests comme celui organisé par Pirelli, au cours desquels les manufacturiers confient aux équipes des pneus expérimentaux à tester "à l'aveugle", sont régulièrement organisés pour contribuer au développement des pneumatiques.

Un détail interpelle toutefois : lors de la deuxième journée, les essais ont été effectués avec des pneus non chauffés, une pratique presque exclusivement observée en DTM. L'objectif était-il de permettre à Doriane Pin de se familiariser avec les conditions propres au championnat allemand ?

C'est tout à fait possible, car la Française retrouve cette semaine le volant de la Mercedes-AMG GT3. Toujours selon Motorsport-Total.com, un nouveau test est organisé ce jeudi sur le circuit d'Hockenheim. Cette séance sera menée par Landgraf, équipe engagée en DTM. Selon nos informations, Doriane Pin doit prendre le volant en présence de représentants du constructeur Mercedes-AMG.

Une chance de décrocher un baquet en DTM ?

Mais s'agit-il de préparatifs en vue d'obtenir un baquet en DTM ? Cette hypothèse ne peut être écartée, car l'identité des pilotes qui représenteront Mercedes-AMG dans le championnat la saison prochaine reste incertaine. Une opportunité pourrait notamment se présenter chez Landgraf.

Si tout porte à croire que Lucas Auer sera encore de la partie avec l'équipe allemande en 2027, le doute subsiste concernant le deuxième baquet, occupé par Tom Kalender depuis deux ans.

Ce nouveau test pourrait indiquer que Mercedes-AMG souhaite réévaluer le potentiel de Doriane Pin après sa séance du Castellet et que la Française figure parmi les candidates possibles pour récupérer le baquet de Kalender.

Du succès en endurance et les éloges de Bortolotti

Doriane Pin a fait ses classes avec succès en endurance.

Photo de: Rainier Ehrhardt

Pour les dirigeants de la marque à l'étoile, intégrer actuellement la jeune pilote de 22 ans en DTM aurait du sens. Après son sacre en F1 Academy, elle a besoin de se projeter vers un nouveau défi. Or, décrocher un baquet en Formule 1 est aujourd'hui irréaliste, contrairement à un programme en GT ou en prototype, même si elle affirme se voir en catégorie reine d'ici cinq ans.

Doriane Pin a débuté le karting en 2013, à l'âge de neuf ans, avant de remporter le titre européen du Ferrari Challenge en 2022. La même année, elle a également décroché une victoire à Portimão et une deuxième place à Spa-Francorchamps en European Le Mans Series (ELMS), avec ses coéquipières des Iron Dames Michelle Gatting et Sarah Bovy, au volant d'une Ferrari GTE.

En 2023, elle a terminé troisième des 1000 Miles de Sebring, manche d'ouverture du WEC, au volant du prototype LMP2 de Prema, aux côtés de Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat. À l'époque, Bortolotti avait salué sa maturité et sa vitesse. Les deux pilotes pourraient-ils se retrouver en DTM en 2027 ?

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