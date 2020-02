ART Grand Prix de retour en DTM avec Kubica

L'équipe ART Grand Prix va faire cette année son retour en DTM, cette fois-ci associée à BMW. La structure française exploitera une M4 privée qui sera confiée à Robert Kubica. Le Polonais s'offre ainsi le programme de compétition complet auquel il aspirait pour la saison 2020. Le pilote de 35 ans avait participé à des essais au volant de la BMW M4 DTM en décembre dernier, ouvrant la voie à un avenir en championnat allemand de tourisme.

Victime d'un terrible accident de rallye en 2011, Kubica avait réussi le tour de force de revenir en Grand Prix la saison dernière avec Williams en Formule 1, avant de prendre la décision de mettre fin à l'aventure au terme d'une seule année. Il restera par ailleurs impliqué dans la catégorie reine cette année puisqu'il sera le réserviste de l'écurie Alfa Romeo.

"Le DTM m'attire depuis longtemps, et les essais de décembre à Jerez m'ont vraiment donné envie d'y goûter davantage", confie Robert Kubica. "J'ai vraiment hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre dans ma carrière. Je pense que le DTM est l'un des championnats les plus costauds au monde. Je me suis immédiatement senti à l'aise dans la BMW M4 DTM lors des essais. ART Grand Prix est un grand nom du sport automobile international depuis des années. Je suis certain que nous pourrons accomplir beaucoup de choses ensemble en DTM. Nous avons évidemment encore de l'expérience à acquérir par rapport aux équipes bien établies en DTM, mais nous travaillerons dur pour faire en sorte de progresser en permanence."

ART Grand Prix avait participé au championnat de DTM pour la première fois en 2015, à l'époque en partenariat avec Mercedes, et alignait notamment Esteban Ocon début 2016 dans la discipline. "Notre objectif est d'accompagner Robert Kubica, qui va écrire une nouvelle page d'une carrière déjà incroyablement riche en sport automobile", souligne son directeur Sébastien Philippe. "Notre dernière participation en DTM remonte à 2015-2016 donc ART Grand Prix devra réapprendre le fonctionnement interne de ce championnat de haut niveau. Nos objectifs seront modestes au début de la saison, mais avec la détermination de notre équipe, j'espère que nous progresserons pour nous battre avec les meilleurs."

Robert Kubica et ART Grand Prix seront en piste à Monza pour des essais hivernaux à la mi-mars, avant le coup d'envoi de la saison de DTM fin avril à Zolder, en Belgique.

