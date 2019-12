Kubica retrouve BMW pour un test en DTM

Le programme sportif de Robert Kubica pour 2020 se précise. Assurant la semaine dernière qu'il avait pris sa décision mais qu'il ne pouvait rien annoncer, le Polonais fait un pas de plus vers un volant en DTM. Il sera en piste la semaine prochaine lors d'essais réservés aux rookies du championnat allemand des voitures de tourisme, sous les couleurs de BMW. À 34 ans, il va ainsi renouer avec la marque qui lui a offert ses débuts en Formule 1 en 2006 ainsi que son unique victoire lors du Grand Prix du Canada 2008. Du 10 au 13 décembre, il testera la BMW M4 DTM sur le circuit espagnol de Jerez de la Frontera.

"Je voudrais remercier BMW Motorsport pour l'opportunité de tester la BMW M4 DTM à Jerez", se réjouit le désormais ex-pilote Williams. "Je suis déjà très impatient de faire ces essais et de faire connaissance avec une auto de DTM, équipée d'un moteur turbo. Je peux très bien imaginer un avenir en DTM. J'ai hâte de relever un nouveau défi, et le DTM l'offre certainement. Le championnat est de haut niveau et les standards de pilotage y sont extrêmement élevés. Cependant, nous devons d'abord patienter puis voir comment ça se passera pour moi lors des essais."

En plus de ce programme de compétition, Robert Kubica cherche à conserver un pied en Formule 1, à l'initiative de son principal sponsor, PKN Orlen. Un poste de pilote de simulateur et de développement est évoqué chez Racing Point ou Haas F1. En attendant, c'est donc vers l'Allemagne que se tourne l'intéressé, qui avait déjà pris le volant d'une machine de DTM en 2013, avec Mercedes.

"Nous sommes ravis de donner à Robert Kubica l'opportunité de participer aux essais de Jerez", annonce Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport. "Robert est un grand nom du sport automobile international, avec énormément d'expérience dans les championnats de haut niveau tels que la Formule 1. Nous sommes très curieux de voir comment il se comportera au volant d'une voiture de tourisme, notre BMW M4 DTM."