LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

La Formule 1 visite son berceau ce week-end en se rendant à Silverstone. Le 13 mai 1950, il y a un peu plus de 72 ans, se tenait le tout premier Grand Prix de F1 comptant pour le Championnat du monde, et il avait lieu sur cet ancien aérodrome britannique. Le tracé a bien changé depuis cette première édition du Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est désormais un circuit ultramoderne de 5,891 kilomètres qui est parcouru par les pilotes.

Pour l'édition 2022 de la course, une Ferrari est en pole position. Il ne s'agit pas de celle de Charles Leclerc, qui en a décroché six cette année, mais de celle de son coéquipier Carlos Sainz. L'Espagnol est entré dans l'Histoire puisqu'il a signé en Angleterre la première pole de sa carrière, après trois départs en première ligne. Il devance sur la grille Max Verstappen, qui est actuellement dans une forme olympique avec cinq victoires lors des six dernières courses. Et nul doute que le Champion du monde en titre a le mors au dents ce dimanche, un an après l'accrochage avec Lewis Hamilton qui l'avait contraint à l'abandon dès le départ.

Devant son public, ce même Hamilton a décroché le cinquième temps des qualifications et peut prétendre à un meilleur résultat en course, Mercedes montrant ce week-end un meilleur visage que d'habitude. Le Britannique devra cependant effacer Sergio Pérez, quatrième, et Charles Leclerc, troisième, pour trouver le podium, ce qui ne sera pas une mince affaire.

La météo pourrait également pimenter les débats. La pluie s'est déjà invitée en EL1 et en qualifications ce week-end, et les récentes prévisions annoncent des averses dans l'après-midi. Reste à savoir si elles passeront sur le circuit de Silverstone ou si elles ne feront que l'éviter... Les stratégies seront totalement bouleversées en cas de course pluvieuse car, même si la piste finit par sécher, les équipes ne seront plus dans l'obligation de passer deux composés pneumatiques slicks différents, comme l'impose le règlement habituellement.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est à suivre en intégralité et en direct sur notre live texte ci-dessous.