Il y a 60 ans : Surtees brise la "malédiction Ferrari"

Avec son titre de Champion du monde 1964, John Surtees fait partie d'un club de pilotes très restreint. Cependant, si l'on tient également compte de ses titres en 500cc, le Britannique est en fait le membre d'un club très unique, puisqu'il en est le seul membre : celui des Champions du monde auto et moto.

Surtees a ainsi accumulé de nombreux succès au cours d'une carrière s'étirant sur trois décennies. Mais celle du Grand Prix d'Allemagne 1963 de Formule 1 demeurait la préférée du pilote, disparu en 2017 à l'âge de 83 ans.

Dans le cadre de la série "Race Of My Life" d'Autosport, publication sœur de Motorsport.com, en 2009, Surtees était revenu sur cette épreuve.

"Je pense que lorsque vous essayez de choisir votre meilleure course, l'important n'est pas ce qui se passe pendant la course mais le moment où cela se passe, la période de votre vie et les effets qui en découlent. De ce point de vue donc, rien ne vaut ma première victoire en Grand Prix, en Allemagne en 1963", avait-il expliqué.

Étant passé de la moto à la Formule 1 en 1960, Surtees avait tapé dans l'oeil de la Scuderia Ferrari au terme d'une saison 1962 impressionnante, marquée par une pole position et deux podiums au volant d'une modeste Lola. À l'inverse, la campagne 1962 du Cheval cabré, vainqueur des deux championnats l'année précédente, avait été désastreuse et marquée par l'exode du personnel clé.

"La Ferrari 156 était une voiture un peu désuète", avait ajouté Surtees au sujet d'un châssis qui soufflait en 1963 ses deux bougies. "La voiture de 1962 avait été un désastre pour l'équipe parce qu'elle avait consacré l'essentiel de son budget dans le programme des 24 Heures du Mans donc la F1 avait été un peu mise au second plan. L'équipe était en perte de vitesse, de la même manière que [l'équipe moto] MV Agusta lorsque je l'ai rejointe en 1956. C'était très italien, plein d'émotion."

L'arrivée de Mauro Forghieri au poste de directeur technique, en remplacement de Carlo Chiti parti cofonder l'éphémère A-T-S, a permis à la 156 de retrouver des couleurs. Dans sa version "1963", la monoplace a d'abord décroché un podium au Grand Prix des Pays-Bas en juin avant de récidiver à Silverstone un mois plus tard, à chaque fois avec Surtees au volant.

Le Britannique était toutefois limité par sa mécanique, mais la nature du Nüburgring, théâtre du Grand Prix d'Allemagne 1963 en août, allait changer la donne...

"Mauro Forghieri, qui venait d'arriver chez Ferrari cette saison-là en tant que responsable technique, et moi-même avons fait quelques ajustements et avons réussi à faire fonctionner [la voiture] dans une certaine mesure", avait-il poursuivi. "Le problème était que le moteur à six cylindres était un peu fragile, vous ne pouviez pas le faire tourner jusqu'à la plage de puissance, vous deviez toujours rester un peu en dessous."

"Ce n'était pas idéal pour la plupart des circuits mais c'était parfait pour le Nürburgring parce que la voiture était très facile à piloter, tout comme la Lola avec laquelle j'avais failli remporter la même course l'année précédente. J'avais gagné là-bas la course de 1000 km environ six semaines plus tôt et j'avais également gagné sur une moto dans le passé."

Les nombreuses courbes de la Nordschleife ont ainsi mis en valeur la Ferrari de Surtees, qui s'est qualifié deuxième, à neuf dixièmes du poleman Jim Clark. Une performance plus qu'impressionnante, car non seulement la Lotus 25 du Britannique a survolé les débats en 1963 mais outre Surtees, le plus proche poursuivant de Clark sur la grille en Allemagne comptait 8,5 secondes de retard !

Finalement, ni Clark ni sa Lotus n'ont pu garder Surtees à bonne distance le jour de la course : "Je me suis aligné en deuxième position sur la grille de départ. Après une bonne bagarre avec Jim Clark et Richie Ginther dans le premier tour, j'ai pris le commandement et j'ai contrôlé la course jusqu'au drapeau à damier. J'étais ravi parce que c'était ma première victoire en F1 et qu'elle brisait la malédiction Ferrari à l'époque. Je n'avais pas de bonnes relations avec le directeur d'équipe, Eugenio Dragoni, mais même lui souriait."

"Puis, de retour à Maranello, il y a eu l'accueil de M. Ferrari. C'était un grand acteur mais même derrière ses lunettes noires, on pouvait voir qu'il était rayonnant et il m'a donné une énorme accolade. Je pense avoir connu quelques meilleures courses, même des courses que je n'ai pas gagnées. Mais celle-ci, en raison de toutes les émotions qu'elle a suscitées, est celle qui me marque le plus."

