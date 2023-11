Abiteboul sur la carrière de Ricciardo : "Il a un problème de timing"

Près de trois ans après avoir quitté Renault F1 Team (désormais Alpine), Cyril Abiteboul évoque plus ouvertement les deux décennies lors desquelles il a travaillé pour (ou avec) le Losange. Notamment un moment marquant : le recrutement de Daniel Ricciardo, scellé à l'été 2018.

Pour une écurie Renault qui était dans sa troisième saison depuis son retour en tant que constructeur et n'avait toujours pas décroché le moindre podium dans ce laps de temps, attirer dans ses filets un septuple vainqueur en Grand Prix était un véritable coup. Cependant, le directeur d'équipe Cyril Abiteboul est à ce jour le premier à avouer que ce recrutement du pilote Red Bull est survenu trop tôt compte tenu de l'avancée du projet à Enstone.

"Je sais très bien au fond de moi, même si on ne peut pas lui dire 'Reviens l'année prochaine', que c'est trop tôt", reconnaît Abiteboul dans le podcast Dans La Boîte À Gants. "Ce soir-là, je vais dans mon restau préféré à Marseille, avec ma compagne, et je lui dis – pour l'anecdote : 'Ce soir, on trinque à deux choses. Un, au fait d'avoir signé Ricciardo, qui est un super pilote. Deux, au fait que dans deux ans, je suis viré'. Parce qu'on signe un contrat de deux ans, et je savais que ça allait finalement mettre en exergue le fait que l'équipe n'était pas encore au niveau requis, et que ça pourrait potentiellement être interprété comme une mauvaise décision. Encore une fois, aujourd'hui je suis partagé, mais en revanche je ne me suis pas planté dans les prévisions."

Les performances de Renault demeuraient effectivement médiocres en 2019. L'écurie s'est classée cinquième du championnat des constructeurs, mais elle n'a décroché le top 5 qu'une fois – au Grand Prix d'Italie, avec Daniel Ricciardo quatrième et Nico Hülkenberg cinquième.

"L'équipe était en train de se structurer, de s'organiser. On progresse, mais ça veut dire qu'on n'est pas au niveau de Red Bull. Lui venait de l'environnement étalon – Red Bull – et donc forcément, il y avait une impression d'être rétrogradé. C'était difficile à vivre pour lui psychologiquement. 2019, Grand Prix de Bakou absolument horrible où lui-même fait bourde sur bourde…", se remémore Abiteboul, faisant notamment référence à un accrochage provoqué par Ricciardo… en marche arrière. "Bref, il est complètement à côté de ses pompes, et c'est compliqué pour nous."

"Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile en 2019, et à l'inverse, je ne pensais pas qu'en 2020 il y aurait un Covid, une pandémie mondiale qui nous bloquerait, et pendant laquelle lui déciderait de terminer son contrat à la fin de l'année. Ça, je ne le vois évidemment pas venir. Et je ne vois pas venir non plus qu'on a une si bonne année 2020, quand même, avec des podiums et une voiture qui, encore une fois, en faisant un peu moins d'erreurs, pouvait faire troisième au classement."

Ricciardo a passé une bonne partie de sa saison 2020 à batailler avec sa future écurie

C'est en effet le 14 mai 2020, alors que la saison de Formule 1 était encore loin de commencer en raison de la pandémie, que McLaren a annoncé l'arrivée de Ricciardo pour 2021. La belle dynamique de Renault en 2020, avec sept arrivées dans le top 5 dont deux podiums pour le pilote australien à lui tout seul, n'aura donc pas permis au Losange de le convaincre que son projet était le bon.

"Il prend sa décision au mois d'avril ou mai, je ne sais plus ; le monde est à l'arrêt, on ne sait pas comment on va reprendre, si on va reprendre…", lâche Abiteboul. "Effectivement, je trouve que c'est un move très tôt, un peu égoïste – parce que finalement, il aura donné une seule saison de chance à l'équipe, et donc c'est vrai que c'est une décision que j'encaisse mal. Mal." Le Français lui en voulait-il ? "Bien sûr, parce que je vois bien que c'est un désaveu personnel. Je le prends complètement personnellement. Je l'assume. Et je vois bien quelles vont être aussi les conséquences."

"Après, à un moment, il faut rebondir. Effectivement, dans la saison, on encaisse ça, en plus c'est compliqué parce qu'on fait des communiqués de presse très froids, très durs, où on sent le ressenti. En plus, il y a Netflix probablement qui fait de la captation à ce moment-là, qui raconte après les choses différemment. Et puis la saison n'est quand même pas du tout comme on l'avait imaginée, elle se passe bien mieux que prévu. Mais en même temps, nous, on est partis sur autre chose. On est partis sur des projets, Fernando Alonso… Je bascule complètement sur autre chose, et je ne crois pas qu'on ait eu la moindre occasion de discuter de s'il regrettait, si on regrettait… De toute façon, une fois que je suis parti, je suis parti."

"Je pense qu'il ne pouvait pas imaginer que la voiture fasse un tel progrès, et nous non plus. Je peux comprendre aussi sa stratégie. McLaren lui a un peu vendu monts et merveilles pour l'obtenir, mais ça fait partie du jeu. Il a un problème de timing, Ricciardo, en permanence : il est parti de chez nous trop tôt, et il est parti de chez McLaren trop tôt." Bien que l'actuel pilote AlphaTauri n'ait pas réellement décidé de son départ de Woking, ayant simplement accepté un compromis financier avec une écurie qui voulait se débarrasser de lui. Quant à Abiteboul, sa prédiction est devenue réalité : il a quitté Enstone en même temps que son pilote.