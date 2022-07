L'absence de soufflerie "vraiment préjudiciable" chez McLaren

Charger le lecteur audio

Voilà plusieurs années que McLaren Racing utilise la soufflerie de Toyota à Cologne (Allemagne) pour développer ses monoplaces de Formule 1, situation qui, selon les dires de Lando Norris en début d'année, rend "quasiment impossible" pour l'écurie de se battre avec les top teams, "à moins d'être tellement incroyable dans tous les autres domaines que l'on compense l'absence de soufflerie".

James Key, directeur technique, confirme cette analyse, alors que l'équipe poursuit les travaux pour avoir sa propre soufflerie au McLaren Technology Centre d'ici moins d'un an. "Je pense que [la soufflerie] est un facteur majeur", estime Key dans le podcast Beyond The Grid.

"Nous sommes brillamment soutenus par la soufflerie Toyota depuis longtemps désormais, elle nous a incroyablement bien servis, mais nous ne pouvons simplement pas nous précipiter dans la soufflerie pour regarder quelque chose concernant l'aéro ou le design et décider de modifier ça pour le lendemain car il y a un gain à portée de main. Nous n'avons pas cette agilité pour renverser une situation avec un faible temps de réaction. Il faut que nous prévoyions énormément de choses à l'avance, nous envoyons du fret tous les jours, nous avons un plan défini et nous réagissons un peu plus tard."

"Du point de vue de l'efficacité, c’est vraiment préjudiciable, car l'agilité du développement aéro – particulièrement dans l'environnement d'une nouvelle réglementation – est incroyablement importante. Quand on n'a pas la capacité d'aller dans le bâtiment d'à côté – comme ce sera le cas, espérons-le, plus tard dans l'année ou en début d'année prochaine – alors il faut être un peu plus structuré et organisé dans son approche."

McLaren a vécu une véritable montée en flèche vers les avant-postes depuis la fin de l'ère Honda, passant de la neuvième place du championnat en 2017 à la troisième en 2020, mais a quelque peu tendance à stagner à l'avant du milieu de peloton depuis lors. L'écurie a marqué 73 points depuis le début de la saison et occupe la quatrième place du championnat constructeurs avant le Grand Prix d'Autriche ce week-end.