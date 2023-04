Gasly échappe à la suspension après l'accrochage avec Ocon

Charger le lecteur audio

Les commissaires ont décidé de ne prononcer aucune sanction pour l'accrochage entre les deux Alpine lors du dernier départ Grand Prix d'Australie de F1, qui a éliminé les deux pilotes et coûté de gros points à l'écurie française.

Après l'incident impliquant Kevin Magnussen à quatre tours de l'arrivée, la direction de course a décidé d'un Safety Car puis d'un drapeau rouge. Dans ces conditions, la course a été relancée par un départ arrêté pour deux tours. Lors de ce troisième et dernier départ de la course de Melbourne, plusieurs incidents ont eu lieu dont celui qui a vu l'accrochage des deux Alpine à la sortie des virages 1 et 2.

Après être sorti dans les graviers au virage 1, Gasly est revenu en piste. Ocon a tenté de le passer par la droite en profitant de sa meilleure vitesse mais les deux hommes sont finalement entrés en contact et de sont accrochés, s'envoyant alors mutuellement dans le mur et vers un abandon cuisant. Les commissaires se sont saisis de l'incident et ont décidé de ne pas infliger de sanction, jugeant qu'il s'agissait d'un incident typique d'un départ de course.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 10 (Pierre Gasly), le pilote de la voiture 31 (Esteban Ocon), un représentant de l'équipe et ont examiné les données du système de positionnement et de synchronisation, la vidéo et les caméras embarquées et ont déterminé qu'il s'agissait d'un incident de course du premier tour", peut-on ainsi lire. "Les deux [pilotes] l'ont reconnu et accepté comme tel. Dans ces circonstances, nous n'avons pas pris de mesures supplémentaires."

Une sanction pour Pierre Gasly aurait été susceptible d'ajouter des points de pénalité sur son permis et d'entraîner une suspension d'une course, les équipes rivales ayant refusé d'effacer ceux reçus par le Normand l'an passé pour des infractions qui n'étaient pas liées à un comportement dangereux en piste.