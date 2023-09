L'agacement d'Alonso à la radio n'inquiète pas Aston Martin

"Vous m'avez jeté aux lions avec un arrêt au stand si tôt !" Fernando Alonso n'a pas apprécié sa stratégie au Grand Prix du Japon, et il n'a pas manqué d'en informer son écurie Aston Martin.

En effet, ayant pris le départ en pneus tendres usés, Alonso est le premier pilote du top 8 à être rentré au stand à Suzuka, au onzième passage, enchaînant ensuite deux relais en gommes dures – l'un de 14 tours, l'autre de 28 boucles. Il s'est retrouvé vulnérable face aux pilotes passés par les stands après lui, doublé successivement par Charles Leclerc, Carlos Sainz et Lewis Hamilton en trois tours après son premier arrêt, d'où sa remarque à la radio.

"Je pense qu'on peut écouter les 20 pilotes, et tout le monde est très dur", tempère le directeur d'équipe Mike Krack. "Tout le monde est passionné. Si le pilote ne faisait pas quelque chose comme ça, quel genre de pilote serait-il ? Alors je pense que ça va. Nous le prenons comme de la motivation. Et cela ouvre toujours un point de vue différent. Alors tout va bien."

Mike Krack, directeur d'Aston Martin F1 Team

Alonso s'est également plaint du manque de vitesse de pointe de son AMR23, de manière plus diplomatique que lorsqu'il avait qualifié son unité de puissance Honda de "moteur de GP2" sur le même circuit en 2015. Les bolides verts n'étaient pourtant pas particulièrement lents en course : Oscar Piastri avait la meilleure vitesse de pointe à 312,5 km/h, Lance Stroll la quatrième à 308,3 km/h et Fernando Alonso la douzième à 304,2 km/h.

Les Aston Martin auraient pu être plus véloces en ligne droite, mais Mike Krack estime que ses ingénieurs ont fait les bons choix de réglages au niveau de l'appui aérodynamique. "Plus on en met, meilleur est le rythme grâce à une meilleure dégradation, et vice versa", analyse le Luxembourgeois. "Alors il faut faire un choix."

"En fin de compte, nous avons essayé d'en mettre un peu moins ou un peu plus au fil du week-end, et avons finalement décidé de courir ainsi. La voiture était un peu meilleure que prévu en matière de performance en course, au niveau de la dégradation. Alors je pense que c'était le bon choix."

Quant à la perte de compétitivité des Aston Martin, qui coïncide avec le serrage de vis de la FIA sur la flexibilité des ailerons et des planchers, Krack y voit une cause très simple : "C'est le développement. On voit que certains concurrents ont fait des progrès énormes, d'autres moins, et ça paraît assez simple : nous n'en avons pas fait suffisamment."

