Le nouvel aileron Mercedes devrait être encore plus efficace dès Montréal

Après plusieurs mois difficiles, Mercedes semble avoir retrouvé un peu de positif au Grand Prix de Monaco. Pourtant, les résultats du dimanche n'étaient pas si différents des précédentes courses, Lewis Hamilton ayant terminé à la septième position et George Russell à la cinquième place, à 13 secondes de son prédécesseur Lando Norris. Néanmoins, le directeur de l'écurie, Toto Wolff, paraît satisfait de ce week-end monégasque, notamment au niveau du comportement de sa monoplace.

"Nous avons connu un week-end encourageant à Monaco", déclare le directeur autrichien. "Nous avons continué à faire de gros progrès avec notre voiture, en améliorant son équilibre général et en nous rapprochant un peu plus de ceux de devant."

Mercedes avait équipé la monoplace de George Russell d'un nouvel aileron avant, abandonnant donc son concept introduit en début de saison pour s'orienter vers une nouvelle direction de développement. À Montréal, ce week-end, les nouveaux ailerons seront installés sur les voitures des deux pilotes et d'autres évolutions seront également attendues.

L'équipe allemande a donc noté une amélioration des performances à Monaco, qui n'a pas forcément semblé se refléter dans les résultats concrets en piste. Mais ce nouvel aileron semble fonctionner et devrait même se révéler "plus efficace" lors des prochains Grands Prix selon Wolff.

"Les deux pilotes disposeront de l'aileron avant mis à jour au Canada, ainsi que d'autres éléments de développement pour cette course”, annonce Wolff. "[Le nouvel aileron] a permis un petit gain de temps au tour dans les rues étroites de la Principauté et devrait être plus efficace sur les circuits à venir. Ces progrès ne se traduisent pas encore en termes de positions, mais si nous pouvons continuer à réduire l'écart avec les voitures les plus rapides, nous savons que nous y parviendrons en temps voulu."

"Cela dit, la situation en haut de la grille est incroyablement compétitive. Le peloton s'est resserré et nous ne nous faisons pas d'illusions sur le fait que les autres vont continuer à s'améliorer. Nous devrons continuer à travailler dur et avec assiduité pour nous hisser dans le peloton de tête."