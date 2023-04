Albon décroche une "mini victoire" en se hissant en Q3

Charger le lecteur audio

Voit-on enfin la lumière au bout du tunnel chez Williams ? Cette saison, l'équipe de Grove semble avoir mis au point une monoplace compétitive mais, pour l'heure, peine à capitaliser sur cette performance avec des prestations décevantes en qualifications. Mais au Grand Prix d'Australie, Alexander Albon a connu une séance parfaite l'ayant emmené jusqu'en Q3.

Particulièrement performant dans le deuxième secteur, en témoigne son record dans cette portion du circuit de Melbourne, le pilote Williams a squatté les premières places de la Q1 à la Q3 et a placé sa FW45 sur la quatrième ligne de la grille, en huitième position. Un résultat plus que satisfaisant pour le Thaïlandais, qui s'est félicité du travail son équipe, notamment du côté des pneumatiques, après des essais difficiles.

"C'est très spécial aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons tout optimisé", a-t-il commenté. "Nous avions évidemment une très bonne voiture. Après Djeddah, nous étions un peu déçus car nous ne savions pas trop quoi faire avec les pneus. Nous avions un plan un peu différent pour les qualifications aujourd'hui, car nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus en EL1, 2 et 3. Nous avons mis notre plan à exécution et ça a marché."

"Une fois que les pneus fonctionnent, tout le reste est beaucoup plus facile. Peut-être que d'autres ont eu plus de mal que nous, c'était l'inverse à Djeddah. Bien sûr, je suis très heureux. Vous voyez les progrès que nous avons faits en 12 mois. C'est incroyable. La motivation est donc grande."

Philosophe, Albon s'est épanché sur la dégradation des pneus Pirelli lors des tours d'attaque : "C'est très étrange. Parfois, pour rouler plus vite, il faut rouler moins vite. Si vous repoussez les limites trop tôt dans le tour, vous le payez à la fin, ce n'est pas toujours évident. Le tour que j'ai fait en Q3 était similaire, j'avais l'impression d'être à la limite mais je ne l'ai jamais dépassée. L'adhérence était également bonne dans le secteur 3. La plupart du temps, lorsque vous êtes en avance dans les premiers secteurs, vous perdez tout parce que vous attaquez trop. Ce n'était pas le cas aujourd'hui."

Si Albon avait déjà permis à Williams d'inscrire un point en Australie en terminant l'édition 2022 à la dixième place, c'était au prix d'une stratégie aussi agressive qu'insolite : un relais de 57 tours (sur 58) en pneus durs. En passe d'égaler, voire améliorer, son résultat de l'an dernier, Albon se réjouit de disposer des mêmes armes que ses adversaires en milieu de grille et donc de ne plus dépendre de paris extrêmes.

"C'est une vraie bagarre maintenant, notre voiture a le rythme", a-t-il ajouté. "Encore une fois, il ne faut gagner que deux dixièmes pour atteindre le top 10. C'est ce que nous avions en tête à l'approche du week-end. Nous avons gagné ces deux dixièmes et nous avons ajouté quelques dixièmes de mieux à cela. C'est pourquoi nous sommes huitièmes."

"Quand on sait qu'il y a une chance de marquer des points chaque week-end, on est motivés. C'est enthousiasmant, je vis pour ça. L'équipe vit pour ça aussi. Il y a une grande énergie dans l'équipe. J'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée et mettre la pression [sur nos rivaux] avec les évolutions que nous allons apporter. Nous verrons bien mais, pour l'instant nous prenons la mini victoire [de la huitième place en Q3]. C'est une victoire pour nous."

Un point important : Williams s'est davantage concentré sur la performance sur un tour que sur les longues distances lors des essais libres. Un petit point d'interrogation plane au-dessus du rythme de course de la FW45 à Melbourne, donc. Mais Albon s'attend davantage à défendre sa position qu'à attaquer les voitures qui le devancent.

"Nous n'avons pas fait de simulation de course, voilà la réalité", a révélé le Thaïlandais. "Il y a un peu plus de suppositions. Pour être réaliste, nous nous battons avec les voitures derrière nous [sur la grille], mais nous serons agressifs. Nous allons tenter notre chance, on ne sait jamais. Notre voiture est rapide en ligne droite, ce sera difficile pour les gens qui nous entourent. Nous verrons bien."