Albon s'est frotté les mains en voyant cinq voitures derrière lui

Charger le lecteur audio

Être poursuivi par cinq pilotes de F1 en étant au volant de ce qui est probablement la monoplace la plus lente, voilà une situation qui n'est pas forcément enviable, mais Alexander Albon s'en est délecté ce dimanche au Grand Prix de Belgique.

Albon s'est illustré dès les qualifications à Spa-Francorchamps en décrochant la neuvième place de la Q3, laquelle s'est transformée en sixième position sur la grille de départ grâce aux diverses pénalités. Il allait forcément être difficile de se maintenir à ce niveau en course, mais le pilote Williams est quand même parvenu à arracher le point de la dixième place. "C'était, à mon avis, l'une des meilleures courses que j'aie faites en Formule 1", s'est-il satisfait.

"Après le départ, je me suis dit que ça allait être une longue course !" a commenté celui qui occupait alors le septième rang. "Je sentais déjà dans les tours de mise en grille que la dégradation allait être vraiment élevée. La température de la piste a donné des difficultés incroyables aux pneus. Pirelli a une pression minimale très élevée, et cela ne convient pas aux réglages d'appui que nous avions sur la voiture. Il y avait beaucoup de gestion à faire dans le deuxième secteur, mais en même temps, je ne pouvais pas gérer grand-chose à la fin de la course. On tenait tant bien que mal."

"J'ai l'impression d'avoir passé ce relais à tenir bon, sans pouvoir me permettre la moindre erreur, sinon on se serait fait doubler d'emblée. Mais la vitesse de pointe nous a un peu sauvés, et j'étais soulagé de voir le drapeau à damier."

Alexander Albon (Williams)

Albon a passé les dix derniers tours avec dans ses rétroviseurs un quintet composé de Lance Stroll, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu et Daniel Ricciardo, mais avoir tant de monoplaces à ses trousses était loin de le décontenancer. "Plus j'en voyais, mieux je me sentais car je me disais qu'avec le train qui se formait, tout le monde avait un peu de pression, c'était bien", a-t-il expliqué.

"Quand il n'y a qu'une voiture derrière, elle peut se permettre de prendre un peu de recul puis d'attaquer à nouveau, de faire différentes choses, mais quand il y a un train, tout le monde doit suivre la vitesse, personne ne peut se permettre de refroidir les pneus ou les freins. Alors quand j'ai vu le train, je me suis dit 'Cool, c'est parti !'."

Albon a ainsi offert à Williams un quatrième point, après l'exploit du Grand Prix d'Australie – où il avait fini dixième en faisant la quasi-intégralité de la course sur le même train de pneus – et sa remarquable neuvième place à Miami. Cette fois, en Belgique, il y a le sentiment d'y être parvenu dans des conditions classiques.

"Là, c'était presque une course pure", a indiqué l'Anglo-Thaïlandais. "Bien sûr, nous avons fait une bonne course à Melbourne, nous avons fait une bonne course à Miami. Nous étions sur la même stratégie que tous les autres aujourd'hui et ne pouvions pas être aussi créatifs, simplement parce que la dégradation était extrêmement élevée aujourd'hui."

"Peut-être que ce n'était pas ma meilleure course, mais vu ce dont nous disposions et le rythme que nous avions, marquer un point semblait être du très bon travail. C'est super pour l'équipe et pour tout le monde, c'est la positivité que nous devons conserver pour les prochaines courses. Je pense que cela nous met en confiance pour les courses comme Monza et ces pistes à faible appui."

Lire aussi : Les notes du Grand Prix de Belgique 2022