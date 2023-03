Albon n'a jamais autant aimé sa Williams

Charger le lecteur audio

"La voiture n'avait jamais paru si bonne depuis que je cours pour Williams, c'est très positif. C'est surtout frustrant car nous avions beaucoup de potentiel dans la voiture ce week-end et nous n'avons pas pu l'utiliser." Alexander Albon faisait de son mieux pour voir le verre à moitié plein à l'arrivée du Grand Prix d'Arabie saoudite, même si ce n'était manifestement pas facile.

La Q2 a échappé au pilote Williams, qualifié 17e, mais il a réalisé un premier relais solide avec notamment un dépassement sur Valtteri Bottas pour remonter au 13e rang à la mi-course. C'est alors qu'il a été contraint à l'abandon par un problème de freins ; Albon n'a donc pas pu profiter d'une Williams FW45 qui est, selon lui, à son meilleur niveau.

"Je suis vraiment impressionné par la voiture, comparé à notre situation de l'an dernier", se réjouit l'Anglo-Thaïlandais. "C'était un véritable plaisir de piloter cette voiture, et malheureusement, au moment crucial en qualifications, nous n'avons pas eu la bonne exécution, puis il y a eu ce problème en course."

"C'est frustrant, car nous aurions pu marquer des points ce week-end. Je préfère largement être déçu en sachant que la voiture a du rythme plutôt que de finir derrière, c'est une déception différente avec beaucoup de positif et l'opportunité de renverser la situation et de rebondir avec combativité."

Logan Sargeant, lui, aurait pu passer en Q2 s'il n'avait mis quelques centimètres de ses roues dans une zone interdite par la direction de course à la fin de son tour rapide. En course, il a connu davantage de difficultés que le samedi. "La première trentaine de tours était très bonne, puis j'ai juste peiné à garder la main sur les pneus à la fin, nous perdions beaucoup d'adhérence", déplore le rookie américain, 16e à l'arrivée après avoir été doublé par Oscar Piastri dans le dernier tour.

"Néanmoins, nous avons fini une nouvelle course et beaucoup appris. Je me sens vraiment plus confiant en vue de la prochaine. J'ai montré ce week-end que je pouvais être vraiment rapide sur une piste difficile, alors je vais prendre ça pour Melbourne en espérant faire de même et continuer à progresser."

"Lors des deux dernières courses, j'ai énormément appris. Je pense que tout devient plus naturel, et j'essaie de faire en sorte que les choses deviennent une deuxième nature, de continuer à les mettre en place. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, il s'agit de constamment construire et mieux comprendre les choses."