Albon soulagé, 7e à Monza : "On n'aura aucune chance jusqu'à Vegas"

Au Grand Prix d'Italie, Williams a fait un pas en avant décisif pour la septième place du championnat des constructeurs. Sur la piste la plus favorable du calendrier compte tenu du faible appui et de la vitesse de pointe sans égale de la Williams FW45, Alexander Albon a concrétisé en décrochant la septième place malgré la pression des McLaren et de l'Aston Martin de Fernando Alonso.

Ce résultat fait suite à la huitième position de Zandvoort, après des résultats similaires à Montréal et à Silverstone grâce aux évolutions apportées au Canada : lanterne rouge à la mi-juin, Williams compte désormais 21 points dont dix d'avance sur Haas et onze sur Alfa Romeo, alors que ces équipes n'ont à elles deux inscrit qu'une unité sur les cinq derniers Grands Prix.

Ainsi, Albon sait l'importance que revêt son résultat lombard – surtout vu le profil des prochains circuits que sont Singapour, Suzuka, Losail, Austin, Mexico et Interlagos. "Je pense que c'est un bon pas en avant", commente l'Anglo-Thaïlandais. "Je m'inquiète de pistes comme le Brésil, ce genre de courses. Mais j'espère que l'on est dans une meilleure situation désormais."

Alex Albon (Williams)

"On en avait besoin, car lors des prochaines courses, je pense que l'on n'aura aucune chance jusqu'à Vegas. Je ne dis pas qu'on va lever le pied de l'accélérateur, mais… une bonne arrivée dans les points ici, c'est ce dont on avait besoin."

Ainsi, malgré les performances encourageantes de Williams ces derniers temps, le plus dur reste à faire. "Je pense qu'on voit encore nos faiblesses, vous savez, on a peu d'appui", souligne Albon. "On est meilleurs que l'an dernier, mais particulièrement quand la piste devient chaude et la dégradation est élevée, on est vraiment en difficulté."

"Et [Monza] est une course où l'on a eu des difficultés, sur une piste qui devait nous convenir. Je pense que si la piste avait été 20 degrés plus fraîche, on aurait peut-être été vraiment rapides. Mais on a encore du travail. Maintenant on va en Asie où il fait chaud, et en Amérique, où il fait assez chaud aussi."

Propos recueillis par Filip Cleeren

