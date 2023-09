Les 10 écuries F1 en conformité avec le Règlement Financier 2022

La FIA a annoncé officiellement ce mardi midi que l'ensemble des écuries participant au Championnat du monde de Formule 1 avaient respecté le Règlement Financier de la discipline pour la saison 2022. Autrement dit, les dix équipes ont évolué sous le plafond budgétaire mis en place l'an passé pour la deuxième fois.

L'instance internationale précise avoir terminé l'ensemble de l'étude des comptes des écuries et n'avoir trouvé aucune infraction, qu'elle soit administrative ou financière. Il s'agit d'une première puisque l'an dernier, Red Bull avait été épinglé pour un dépassement et été sanctionné, tandis qu'Aston Martin avait enfreint un volet administratif du règlement.

Chaque écurie s'est vu délivrer le certificat de conformité par la FIA pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, mettant également fin à certaines rumeurs qui entouraient durant l'été un éventuel non-respect du Règlement Financier par une ou plusieurs équipes. La problématique des activités sous-traitées par les écuries au sein même du groupe auxquelles elles peuvent appartenir a notamment, selon le législateur, fait l'objet d'un examen attentif.

"La FIA confirme que son Administration du Plafond Budgétaire a terminé l'évaluation des documents financiers soumis par chaque écurie ayant participé au Championnat du monde 2022 de Formule 1, en ce qui concerne la période de l'année complète 2022 s'étant terminée le 31 décembre 2022", détaille l'instance internationale. "L'Administration du Plafond Budgétaire de la FIA a remis des certificats de conformité aux dix écuries."

"L'analyse a été un processus intensif et exhaustif, à commencer par une analyse détaillée des documents soumis par les écuries. De plus, toutes les activités non-F1 entreprises par les équipes ont été vérifiées de manière approfondie, avec plusieurs visites des infrastructures des écuries et des audits minutieux afin d'évaluer le respect du Règlement Financier. L'Administration du Plafond Budgétaire de la FIA note que toutes les écuries ont montré à tout moment leur bonne foi et leur coopération au fil de ce processus."

"La FIA note également que le Règlement Financier est essentiel à la stabilité financière de la F1 sur le long terme, et qu'il continuera d'être développé et peaufiné selon les conclusions tirées de chaque processus d'évaluation, au niveau à la fois de la réglementation elle-même, qui est écrite et approuvée selon le processus de gouvernance de la FIA, et de la manière dont elle est appliquée et contrôlée. La FIA a fait et continuera de faire des investissements significatifs dans ce département pour le bien collectif de la F1."