Albon ne pense qu'au projet Williams, pas à revenir chez Red Bull

Retourner un jour chez Red Bull, Alexander Albon n'y pense pas vraiment. Capable de se distinguer au volant d'une Williams dont le niveau de performance demeure très en retrait, le pilote thaïlandais reste sur une brillante septième place décrochée à Montréal. Un résultat qui lui a d'ailleurs valu d'être élu Pilote du jour au Grand Prix du Canada, mais aussi de recevoir les compliments de son ancien patron Christian Horner.

Les pieds sur terre, Alex Albon ne se formalise pas de cet état de grâce qui peut aussi très vite passer. Conscient du travail énorme qui doit être accompli chez Williams, il n'envisage pas son avenir en Formule 1 ailleurs qu'au sein de l'écurie de Grove.

"Sincèrement, je pense que vous le voyez déjà aujourd'hui, je me concentre sur cette équipe", insiste-t-il. "Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une situation à court terme. Je suis ici pour le long terme. Et j'apprécie vraiment de travailler avec cette équipe, d'être là où je suis. J'ai le sentiment d'avoir embarqué dans une aventure, et je veux la poursuivre. On verra comment se dérouleront les années à venir mais pour l'instant, je suis heureux là où je suis."

Les commentaires de Christian Horner ont été très vite interprétés dans un contexte où Sergio Pérez est en difficulté chez Red Bull, mais Alex Albon assure qu'ils n'avaient rien de réellement inhabituel et que le contact entre les deux hommes est régulier.

"Christian m'envoie toujours des messages, me dit que je fais du bon boulot, ce genre de choses", précise-t-il. "C'est toujours chouette d'avoir ces relations avec un ancien directeur d'équipe, si l'on peut dire. C'était un formidable week-end pour nous [à Montréal], et c'est évidemment sympa de la part de Christian de dire ça."

Alex Albon a fait forte impression à Montréal.

S'il a connu les avant-postes lors de son passage chez Red Bull, signant deux podiums en 2020, Alex Albon a aussi vécu une saison sur la touche dans la foulée. Aujourd'hui, le pilote de 27 ans se sent à sa place dans le projet Williams.

"Je dirais que je me sens bien mentalement, c'est certain", souligne-t-il. "J'ai vraiment l'impression de jouer un rôle important chez Williams. Je ne peux pas parler pour les autres pilotes, mais la période que j'ai passée chez Red Bull a été bien gérée, en tout cas en interne selon moi. C'était une écurie tout à fait normale en ce sens. C'est plus vers l'extérieur, avec mon manque d'expérience et pas seulement au niveau du pilotage, dans la façon de gérer le grand cirque de la F1, que j'ai eu un peu de mal. Avec la maturité et l'expérience, j'ai le sentiment d'être dans une meilleure situation. Je me sens mentalement plus fort mais aussi plus expérimenté, plus mature. Ce sera toujours plus facile. J'ai l'impression de piloter mieux que jamais."

"Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas comme si la voiture était toujours parfaitement au point. Il y a beaucoup de virages et de types de circuit où ça n'est pas si simple. Mais sur une piste comme le Canada, je me suis tout de suite senti bien. On a fait de gros progrès cette année par rapport à l'an dernier. À chaque Grand Prix, on a le sentiment qu'il y a toujours une chance de passer en Q2, et même parfois d'entrer en Q3, ce qui était plus difficile l'année dernière."

