Albon prolonge chez Williams et met fin aux rumeurs

Le doute qui pouvait encore planer sur l'avenir d'Alexander Albon chez Williams est définitivement levé, pour 2025 et au-delà. Le Thaïlandais, un temps cité pour un retour chez Red Bull, était déjà sous contrat la saison prochaine comme l'affirmait son écurie, mais il a officiellement prolongé son bail ce mercredi dans le cadre d'un accord pluriannuel, dont la durée n'est toutefois pas précisée.

Passé par Toro Rosso puis Red Bull en 2019 et 2020, avant de se retrouver sans volant, le pilote de 28 ans est devenu depuis la saison 2022 le fer de lance de l'écurie Williams, où il a su fédérer autour de lui et signer des performances remarquées au volant d'une monoplace souvent en retrait.

"Je suis incroyablement heureux de rester avec Williams Racing et de travailler avec une équipe de personnes aussi talentueuses et impliquées", annonce Alexander Albon. "Le début de l'année a été difficile mais depuis que j'ai rejoint Williams, nous avons fait des progrès significatifs ensemble et j'ai vu les gros changements qui se passent en coulisse pour nous ramener à l'avant de la grille."

"Il s'agit d'un projet à long terme dans lequel je crois vraiment et dans lequel je tiens à jouer un rôle clé, c'est pourquoi j'ai signé un contrat pluriannuel. Cette aventure demandera du temps mais je suis confiant pour que nous mettions en place la bonne équipe pour avancer et réussir de grandes choses lors des prochaines années."

Alex Albon lors du GP de Miami. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

La prolongation de son contrat à Grove met un terme à toute spéculation autour de l'un des deux baquets Williams. L'écurie anglaise va désormais pouvoir se concentrer sur le développement de sa monoplace, qui a pris du retard, et sur l'évaluation de ses options pour le second baquet, l'avenir de Logan Sargeant ne semblant plus tenir qu'à un fil.

"Nous sommes ravis d'assurer l'avenir d'Alex avec Williams à long terme", se réjouit James Vowles, directeur de l'équipe. "Il fait preuve d'un talent exceptionnel, d'un apport technique et d'une implication dans le projet, et c'est un vrai signe de sa confiance en Williams et dans le parcours que nous avons entrepris pour redevenir performants. Depuis son arrivée, Alex a constamment démontré sa capacité à être performant sous pression, et garantir sa présence à long terme représente une pièce importante du puzzle pour nous faire remonter sur la grille."