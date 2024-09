Albon "se réjouit" du "défi" que représente l'arrivée de Sainz

L'arrivée de Carlos Sainz chez Williams l'année prochaine semble réjouir toute l'équipe. Il est vrai que l'Espagnol est un pilote très expérimenté : engagé en Formule 1 depuis presque dix ans, il aura forcément beaucoup à apporter à l'écurie britannique, qui actuellement ne performe pas comme elle le souhaiterait.

De plus, Sainz aura passé quatre ans au sein d'un des meilleurs top teams, Ferrari. Ainsi, le savoir du pilote de 31 ans sera un atout précieux et ne pourra qu'aider Williams à redresser la barre, c'est en tout cas l'avis d'Alexander Albon : "Je dirais qu'il apportera évidemment beaucoup d'expérience", a-t-il déclaré lors d'une interview à Zandvoort. "C'est un pilote très apprécié et oui, bien sûr, il est bon de l'avoir avec nous."

"Je suis particulièrement intéressé par ses retours. Quand on est dans une équipe de premier plan, chez Ferrari, comme moi qui étais chez Red Bull quand je l'ai rencontré, [et que l'on arrive dans une équipe du milieu de grille], il y a beaucoup de choses que l'on veut essayer de changer. Il y a aussi des choses qu'il peut avoir apprises lors des changements de génération de voitures et apporter à Williams, et ainsi [nous permettre de] voir où sont nos faiblesses."

"Il est évident que cela fait trois ans que je cours pour Williams et je m'y suis habitué. C'est donc bien d'avoir un regard neuf sur les choses. Et, surtout, être dans une équipe de premier plan, c'est toujours utile. "

Selon Albon, le saut de Ferrari à Williams ne sera pas simple pour Sainz. La différence entre les deux équipes est grande, et pas seulement en termes de classement. Le Thaïlandais reste concentré sur l'avenir et sait pertinemment que l'écurie devra redoubler d'efforts pour éviter de revivre une saison comme celle de 2024.

"Bien sûr, en termes de performances, mais aussi de structure, nous ne sommes pas au même niveau que Ferrari", explique-t-il. "Nous l'avons vu cette année aussi, notamment à travers les voitures et les problèmes de retard de pièces, etc. Ce sera un défi, c'est certain. Je pense que ce sera un environnement assez différent pour lui."

"Mais le plus important pour nous, c'est de nous assurer que nous améliorons [les voitures]. Nous ne pouvons pas passer une autre année comme celle-ci. L'année prochaine, il faudra s'assurer que les deux voitures sont performantes et essayer de marquer des points à chaque course avec les deux voitures."

Carlos Sainz vainqueur du GP de Singapour 2023, devant Lando Norris, deuxième, et Lewis Hamilton, troisième. Photo de: Jake Grant / Motorsport Images

Outre sa grande expérience, Sainz est aussi un multiple vainqueur de Grand Prix. En 2023, il a montré l'étendue de son talent à Singapour, seule course remportée par une autre équipe que Red Bull. Une démonstration réitérée cette année avec son très bon début de saison, couronné d'un succès en Australie alors qu'il revenait de convalescence.

Ainsi, Albon sait que le voir devenir son coéquipier et se mesurer à lui sera un vrai challenge. Il s'en réjouit, lui qui souhaitait plus de concurrence afin d'améliorer son propre pilotage. "Ce sera un défi, bien sûr", déclare-t-il. "Je pense que Carlos est très apprécié. Je m'en réjouis. Je pense que c'est bien d'avoir cette concurrence et j'aime ça. Pour moi, c'est une bonne chose et nous pourrons apprendre l'un de l'autre."

"J'ai toujours eu confiance en moi, donc je m'évalue moi-même. Mais oui, ce sera un grand défi. Je pense que nous allons nous pousser l'un et l'autre. Et comme je l'ai dit, surtout avec l'expérience, je serai vraiment, vraiment intéressé d'entendre ce qu'il peut apporter à l'équipe, pas seulement en termes de commentaires sur la voiture, mais aussi sur les styles de conduite et ce genre de choses."

Propos recueillis par Jonathan Noble