Leclerc sur Sainz : "Sur la piste, je l'ai détesté et il m'a détesté"

Nous le savions depuis février dernier, Carlos Sainz quittera Ferrari à l'issue de la saison 2024. Ce n'est que récemment que nous avons pris connaissance de l'écurie avec laquelle il s'engagera en 2025 : ce sera Williams.

Ainsi, Sainz dira adieu à Maranello après y avoir passé quatre ans, ayant rejoint la Scuderia en 2021 en remplacement de Sebastian Vettel. Charles Leclerc, de son côté, connaîtra son quatrième coéquipier depuis son arrivée en Formule 1, et il s'agira de Lewis Hamilton.

Dans le podcast Beyond The Grid, Leclerc est revenu sur sa relation avec Sainz en piste et hors piste. L'amitié entre les deux pilotes à quelques fois été questionnée, notamment en raison de certaines bagarres en course.

Lire aussi : Formule 1 "Bono" ne rejoindra pas Hamilton chez Ferrari en 2025

Pour le Monégasque, il y a eu des étincelles entre eux en piste, mais il justifie cela par l'essence même de la course automobile : la rivalité et la compétitivité. Il explique que Sainz et lui s'entendent très bien et que son absence se fera sentir dans les locaux de Ferrari.

"Je pense que c'est Carlos tout entier [qui va me manquer]", déclare Leclerc lorsqu'on lui demande ce qui va lui manquer après le départ de son actuel coéquipier. "Je pense que nous nous entendons très, très bien. Malheureusement, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, tout est analysé et critiqué à outrance. Mais la réalité, c'est que nous avons toujours eu une très bonne relation."

"Et oui, il y a eu de nombreux moments où, sur la piste, je l'ai détesté et il m'a détesté parce que nous ne voyions pas la situation de la même manière, mais tout a été réglé après une discussion entre nous deux. Et comme je l'ai dit, nous nous entendons très, très bien. Nous partageons beaucoup d'intérêts et nous avons eu beaucoup de moments mémorables dont je me souviendrai toujours."

Carlos Sainz à l'attaque sur Charles Leclerc au grand Prix d'Espagne. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

La rivalité entre coéquipiers est connue en F1, qui en a vu de légendaires forger son histoire. Mais deux coéquipiers ne sont pas obligés de se détester, au contraire, certaines relations se passent très bien.

Ça a été le cas de Leclerc pour le moment. Que ce soit avec Marcus Ericsson lors de sa première saison en F1 avec Sauber en 2018, avec Sebastian Vettel ou Carlos Sainz, il s'estime chanceux d'avoir eu de bons coéquipiers avec qui ce qu'il se passait en course n'entachait pas la relation une fois le casque enlevé.

"Je pense que j'ai eu de la chance dans ma carrière, du moins en Formule 1, de me retrouver avec des pilotes qui étaient vraiment ouverts à la discussion, et avec qui je pouvais faire la distinction entre ce qui se passait sur la piste et la relation en dehors de la piste", explique Leclerc. "C'était aussi très important, et cela a toujours été le cas avec mes coéquipiers. J'ai donc été très heureux sur ce point, que ce soit avec Marcus, avec Seb ou avec Carlos aujourd'hui."

"Je ne pense pas [avoir eu de mauvais coéquipiers], mais je pense que cela fait aussi partie de mon caractère : je m'entends bien avec tout le monde", poursuit-il. "Je n'ai de problèmes avec personne. [...] Avec Alex [Albon en GP3 Series en 2016] qui était aussi mon coéquipier, Nyck De Vries [en GP3 Series en 2016], je n'ai vraiment pas de mauvais exemples de coéquipier que j'ai eu."

"Il y a eu des moments de tension sur la piste, parce que j'ai eu des coéquipiers très forts et parfois, c'est très serré en course. Et comme je l'ai dit, c'est normal... c'est la seule personne sur la piste avec laquelle vous avez exactement la même voiture. La concurrence est donc très forte, mais la rivalité a toujours été très saine, et c'était bien."

Avec Oleg Karpov