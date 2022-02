Albon "surpris" par le comportement des F1 2022 dans l'air sale

Charger le lecteur audio

En mettant en place un nouveau Règlement Technique cette saison qui supprime la majorité des dérives aérodynamiques et revoit complètement la manière dont une voiture génère de l'appui et créé des turbulences, la FIA et la Formule 1 espèrent améliorer le spectacle sur la piste : depuis plusieurs années, les pilotes sont dans l'incapacité de suivre de près un concurrent dans les virages, ce qui réduit considérablement le nombre de dépassements en Grand Prix.

Ainsi, les nouvelles F1 devraient changer la donne. Nous n'en aurons la confirmation qu'au Grand Prix de Bahreïn, premier rendez-vous de la saison 2022, toutefois les pilotes ont déjà un avant-goût avec les essais de pré-saison. Depuis le premier jour de roulage à Barcelone, nous pouvons voir des pilotes rester dans le sillage d'autres pendant plusieurs minutes. Alexander Albon l'a fait ce jeudi et le Thaïlandais a été agréablement surpris.

"J'ai fait quelques tours derrière Gasly", a commenté le pilote Williams. "Les premières sensations sont bonnes. Évidemment, je n'ai pas [roulé en F1] depuis un moment donc c'est un peu dur de ce côté mais j'ai été surpris par la vitesse que je pouvais garder dans les virages 2 et 3. J'ai presque sous-piloté parce que je m'attendais à pire. Le feeling initial est positif."

Alex Albon, Williams FW44

Les nouvelles règles, qui font la part belle à l'effet de sol, ont rendu les voitures plus lourdes mais aussi plus instables en ligne droite. Ainsi, un nouveau phénomène visuellement impressionnant a pu être observé à Barcelone : le "porpoising", également connu sous le nom de marsouinage ou pompage. À haute vitesse, la voiture oscille. Mais selon Albon, cela ne nuit ni à la voiture ni au pilote.

"Tout le monde en a un peu, certains plus que d'autres", a-t-il indiqué à ce sujet. "C'est là mais, honnêtement, ça n'impacte pas vraiment le temps au tour. Donc, tant que ça n'endommage pas la voiture, on peut faire avec. C'est une voiture très différente par rapport aux années précédentes, évidemment. Et ça rend le virage 1 un peu plus intéressant."

Sur le comportement des F1 2022, Albon a ajouté : "Quand on a des vitesses de passage en courbe similaires, et une fois que l'on a trouvé le bon équilibre, il n'y a pas grand-chose qui puisse être différent. Vous avez les suspensions, vous avez le poids. Mais c'est à peu près tout. On a l'impression de piloter une F2 avec la manière dont la voiture réagit. Mais avec une vitesse de passage de F1, ce n'est pas très étrange. Nous sommes à Barcelone, qui est un circuit lisse, donc je ne suis pas sûr que ça va changer à Austin [qui est une piste bosselée, ndlr]. Nous verrons bien."

Propos recueillis par Adam Cooper et Jonathan Noble