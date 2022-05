Albon : "Ça m'a tué" quand Red Bull m'a remplacé

Charger le lecteur audio

Si Alexander Albon a relancé sa carrière en Formule 1 cette saison avec Williams, ce n'était pas gagné un an plus tôt. Après avoir fait ses débuts dans l'élite en 2019 avec Toro Rosso, l'Anglo-Thaïlandais avait profité de ses performances convaincantes et des prestations décevantes de Pierre Gasly chez Red Bull Racing pour rejoindre l'écurie mère dès la mi-saison. Cependant, en un an et demi à Milton Keynes, Albon n'était pas parvenu à se rapprocher du niveau de son chef de file Max Verstappen, et la marque au taureau a décidé très tardivement de le remplacer par Sergio Pérez pour 2021, le reléguant au poste de réserviste.

"Ça m'a tué !" s'exclame Albon dans le podcast Beyond The Grid. "Ça m'a tué. C'était horrible. On m'a annoncé que je n'allais plus être pilote titulaire très tard, je crois qu'on était en décembre, après la dernière course. Ils ont continué de croire en moi et de me faire confiance, Christian [Horner, directeur d'équipe], Helmut [Marko, conseiller sportif] et tout le monde chez Red Bull. J'ai encore une très bonne relation avec tous les gens avec qui j'ai travaillé."

"De mon côté, je me demandais comment revenir. Il fallait que je fasse le meilleur travail possible d'emblée et que je montre ma valeur, même sans piloter, avec tous les à-côtés. Je développais déjà la voiture en décembre pour l'année d'après. Quand nous avons abordé 2021, il y a quelques choses sur lesquelles nous ne nous sommes pas éternisés, nous nous sommes concentrés sur les domaines qui rendaient la monoplace 2020 si difficile à piloter."

"En arrivant à Bahreïn pour les trois premières journées d'essais hivernaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la voiture était rapide d'emblée. J'écoutais Max et Checo [Pérez] à la radio, Checo était nouveau mais Max avait piloté la voiture précédente et disait combien le train arrière était meilleur, plus stable. Ça fait un peu mal !"

"C'est super, je me dis que j'y ai contribué… Les gens comme Adrian [Newey, Chief Technical Officer] et Christian [Horner] m'en ont attribué beaucoup de mérite. Je ne veux pas dire que j'ai énormément aidé, mais je pense avoir contribué à l'ensemble."

Alexander Albon aux côtés de Sergio Pérez après le lancement de la Red Bull RB16B

"J'ai passé l'année à regarder sur la touche. Les premières courses, c'était horrible. J'étais pilote de réserve, alors il fallait que je me rende sur toutes les courses. Le simple fait d'être là – je ne pouvais pas regarder, j'essayais de m'en détourner autant que possible… mais on s'y habitue."

L'intense travail d'Albon sur le simulateur, visant à peaufiner les réglages et le développement de la Red Bull RB16B, a porté ses fruits, avec pour point culminant le sacre certes polémique de Verstappen à Abu Dhabi. L'actuel pilote Williams porte son ancien équipier en très haute estime, le comparant à un certain sextuple Champion du monde MotoGP.

"C'est une comparaison étrange, mais si vous regardez le MotoGP, pensez à quelqu'un comme Marc Márquez : il a un style de pilotage très spécial, qui fonctionne pour lui et qui est rapide, mais qui n'est pas toujours le plus facile à suivre", analyse Albon. "Si ce gars-là est performant, il n'y a pas de raison pour l'équipe de dévier dans une autre direction. Quand on regarde les données, il n'y a rien d'incroyable ; bien sûr, [Verstappen] est à la limite, et il aime avoir une voiture qui est vraiment sur le museau – c'est de notoriété publique. Il aime s'amuser."

"La nouvelle voiture et la nouvelle réglementation ont probablement un peu rééquilibré les choses. Checo fait du super travail contre lui. [Verstappen] est évidemment super talentueux et aime que sa voiture ait certaines particularités."

Quant à savoir si le Néerlandais fait preuve d'une attitude politique au sein de l'écurie : "Non, pas du tout. Il est très franc – c'est l'un des plus francs, en fait. Il a beaucoup de confiance en lui – forcément, quand on a remporté un titre mondial, mais c'était déjà le cas avant. Et il est dans une position où il n'a pas besoin d'être politique, à vrai dire, car il peut simplement s'exprimer en piste. Les gens le trouvent arrogant, mais je ne pense pas qu'il le soit, du tout. Il est très déterminé, il a une grande soif de victoire, il est sûr de lui, mais il n'est pas arrogant."