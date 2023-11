Albon et Williams bredouilles suite à "un douloureux cercle vicieux"

Au Grand Prix de Las Vegas, Williams avait une opportunité en or de s'assurer la septième place du championnat des constructeurs. La structure de Grove a abordé cette course avec sept points d'avance sur AlphaTauri au classement général et ses meilleures positions sur la grille – cinquième et sixième – depuis le Grand Prix de Russie 2016. Les bolides italiens, eux, ne s'élançaient que 14e et 20e.

Alexander Albon et Logan Sargeant se sont maintenus dans le top 6 lors des treize premiers tours, mais l'Américain a alors dégringolé dans la hiérarchie avant d'effectuer un premier et unique arrêt au stand plutôt précoce. Il n'allait plus apparaître dans le top 10, seizième à l'arrivée ; c'est lui qui a fait le plus long dernier relais.

Albon, quant à lui, a changé de pneus après 16 des 50 tours au programme – une boucle après Sargeant – alors qu'il tenait encore la cinquième place. Comme son coéquipier, il n'est pas rentré au stand lorsque la voiture de sécurité est intervenue à la mi-course ; huitième sous Safety Car, il a doublé l'Aston Martin de Stroll au restart mais a ensuite lui aussi chuté au classement, doublé successivement par le Canadien, puis Russell, Sainz, Alonso et Hamilton. Albon ne s'est ainsi classé que douzième, à 14 secondes des points.

"Pas facile", résume le pilote Williams. "Franchement, je ne pense pas que c'était aussi mauvais que ça n'en avait l'air. La voiture de sécurité a probablement joué contre nous aujourd'hui, et on savait qu'on avait des difficultés avec le graining. On a fait des choses pour essayer de lutter contre ça, mais on n'a pas vraiment pu s'en débarrasser. Je pense que tous ceux qui étaient sur une stratégie similaire à la mienne étaient en difficulté en milieu de tableau, comme Pierre et moi. Les autres qui sont rentrés au stand sous Safety Car, je ne veux pas dire qu'ils ont eu de la chance, mais ça leur a été un peu plus favorable."

"Bref, c'était délicat. Je sais comment gérer les pneus, je sais ce que je dois faire pour empêcher le graining, mais quand tu ne peux pas le faire parce que tu as un train de sept voitures derrière toi, que tu te bats à chaque tour, que tu dois défendre dans chaque virage, que tu salis tes pneus en conséquence, c'est un douloureux cercle vicieux."

"J'ai passé deux virages en me défendant contre Stroll, et l'adhérence que j'ai perdue était incroyable. Le truc, c'est que quand on manque d'adhérence, on manque de charge, alors quand on est à côté d'une autre voiture, il faut freiner quasiment au même endroit, mais elle a des pneus plus neufs et plus d'appui, alors on commence à faire un microblocage. Et dès qu'on commence à microbloquer, les pneus avant grainent instantanément, alors on a l'impression de se battre en étant blessé."

Le manque de rythme d'Albon était flagrant, puisqu'il a passé l'essentiel de son second relais entre 1'37"7 et 1'38"7, ne profitant pas de l'allégement de sa monoplace. À titre de comparaison, Esteban Ocon, qui avait chaussé les pneus durs quatre tours plus tard et s'est classé quatrième, tournait entre 1'36"6 et 1'36"9 en fin de course.

L'Anglo-Thaïlandais a-t-il malgré tout pu prendre du plaisir ? "Je prenais du plaisir jusqu'à un certain moment ! J'ai vraiment bien réussi le restart de la voiture de sécurité, j'ai repassé Stroll et pendant environ cinq tours je me suis dit que c'était super. Puis j'ai vu l'avant droit se creuser, puis l'arrière droit se creuser, et je me suis dit qu'on allait avoir des difficultés pendant un moment. Le point positif, c'est que les pneus se sont nettoyés à trois tours du but – c'est un peu tard !" sourit-il.

AlphaTauri n'ayant pas eu davantage de réussite, Williams conserve toutefois une saine avance de sept points sur la petite Scuderia avant le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi.

Propos recueillis par Adam Cooper