Albon : Si Williams perd la 7e place, "on ne s'en mordra pas les doigts"

L'un des enjeux du Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end est la bataille pour la septième place du championnat des constructeurs. C'est Williams qui occupe cette position depuis juillet grâce à un été très fructueux avec quatre arrivées d'Alexander Albon dans le top 8 à Montréal, Silverstone, Zandvoort et Monza.

C'est toutefois assez tôt dans la saison que la structure de Grove a interrompu le développement de la FW45 afin de se concentrer sur son modèle 2024, quand AlphaTauri a redoublé d'efforts. En conséquence, la petite Scuderia a marqué 16 points sur les quatre derniers Grands Prix et n'en a plus que sept de retard. Autrement dit, un coup de théâtre à Abu Dhabi est loin d'être impossible.

"On est convaincus d'avoir pris la bonne décision, on en a suffisamment discuté", estime Alexander Albon. "Ça fait longtemps qu'on a arrêté notre développement, et si on y perd parce qu'on se concentre sur l'an prochain, on ne s'en mordra pas les doigts. Je suis convaincu qu'on en verra les fruits l'an prochain."

L'écurie placée septième obtient 8,7% de la cagnotte de primes (estimée aux alentours d'un milliard de dollars) qui découle directement des revenus de la Formule 1, contre 7,8% pour la huitième. Ce sont donc environ neuf millions de dollars (8 M€) qui se jouent dans cette bataille. "L'argent est crucial", reconnaît volontiers Albon. "On peut dire que ça ne nous affecte pas vraiment, mais bien sûr, tout le monde dans l'équipe a l'esprit de compétition, et notre position finale nous importe à tous."

En ces temps de plafond budgétaire, cette somme ne donnerait pas forcément à Williams d'énormes moyens supplémentaires mais permettrait en revanche aux propriétaires de l'écurie, Dorilton Capital, de réduire la somme à investir pour 2024. "Cela aidera l'équipe, et cela accélérera son développement par ailleurs. Dorilton investit, et cela serait bénéfique à tout le monde qu'ils aient un peu moins à dépenser. Alors on est très motivés à finir septièmes. C'est clairement notre priorité numéro 1 pour ce week-end", conclut l'Anglo-Thaïlandais.

Propos recueillis par Jonathan Noble