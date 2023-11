Verstappen assume ses dépassements à la sortie des stands

Troisième de la deuxième séance d'essais libres au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen n'a – comme beaucoup de ses homologués – pas vraiment pu récolter grand-chose en piste. La faute à deux drapeaux rouges, provoqués par les accidents de Carlos Sainz puis Nico Hülkenberg, venus se conjuguer à son absence en EL1 pour que Red Bull fasse rouler des rookies.

"Je pense que de notre côté, la voiture est très déséquilibrée", note tout de même le numéro 1. "Il y a beaucoup de sous-virage, beaucoup de rebonds. Il y a donc certainement des choses à régler pour demain. Il y a beaucoup à faire en EL3 pour que les qualifications soient bonnes. Mais on verra bien."

"Je ne m'attendais pas non plus à ce que l'on soit si loin, et c'est un peu un point d'interrogation", ajoute celui qui a rendu un peu plus d'un dixième au meilleur chrono signé par Charles Leclerc. "On est quand même troisième, ce n'est pas si mal, mais au niveau de l'équilibre, je pense que l'on peut faire beaucoup mieux. On va donc essayer de voir ce qui s'est passé."

La séance disputée à la nuit tombante a aussi été marquée par l'impatience visible de Max Verstappen en quittant les stands après l'interruption par le deuxième drapeau rouge. Le Néerlandais n'a pas hésité à prendre des risques dans le tunnel de sortie de la pitlane pour se défaire des deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, puis de l'Alpine de Pierre Gasly, qui étaient au ralenti devant lui afin de créer de l'espace. Une attitude qu'il assume pleinement.

"Ils doivent bouger", s'agace-t-il. "Ils roulent tous lentement, et je veux sortir parce qu'on est limités en temps, mais eux continuent à rouler en plein milieu. Et puis quand j'ai essayé de passer, ils ont tenté de me coincer contre le mur. C'est un peu ridicule."

Sur l'autre RB19, Sergio Pérez a vécu un après-midi plutôt encourageant, conclu au cinquième rang après avoir lui aussi laissé son baquet à l'un des deux rookies (Jake Dennis et Isack Hadjar ont roulé en EL1). Néanmoins, le Mexicain note lui aussi des progrès à faire quant au comportement de sa monoplace.

"On a dû user de quelques astuces, et j'ai eu un peu de mal avec le train avant au début", explique-t-il. "Mais évidemment, on n'a pratiquement pas pu rouler, surtout avec les mediums. Et après, dans mon run en tendres, j'ai du trafic avec ceux qui roulaient avec beaucoup d'essence. La journée n'a donc pas été simple. On sait que l'on doit faire très attention à la direction que l'on va prendre. Car je pense que lorsque j'ai fait mon tour, les pneus étaient chauds. Ce n'était donc pas très représentatif à ce moment-là."