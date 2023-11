EL2 - Leclerc en tête, Sainz dans le mur

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi était la première du week-end pour la moitié des pilotes de Formule 1, qui ont cédé le volant à des rookies en EL1.

Il a suffi de cinq minutes au leader de cette séance inaugurale, George Russell, pour battre sa propre référence d'alors avec un tour en 1'25"906, de surcroît en pneus mediums. Il devançait d'environ une demi-seconde un groupe composé de Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Max Verstappen et Oscar Piastri, ces cinq pilotes se tenant en moins d'un dixième.

Quelques instants plus tard, Carlos Sainz a perdu le contrôle de sa Ferrari au virage 3 et a violemment percuté le mur par le côté gauche, entraînant une interruption au drapeau rouge pendant plus de 25 minutes. "Je me suis crashé, les gars. De l'air sale de la voiture [devant]. Il y a eu un énorme survirage tout d'un coup. C'est à cause de l'air sale et de la bosse, je crois", a indiqué l'Ibère à son écurie via la radio.

Il restait donc 25 minutes d'essais lorsque la séance a été relancée... très brièvement : Nico Hülkenberg a lui aussi vu sa monoplace lui échapper, cette fois sur le vibreur à la sortie du virage 2. Il a percuté le rail par l'arrière, et le drapeau rouge a fait son retour.

Le feu est repassé au vert à 16 minutes du drapeau à damier. Impatient, Verstappen a doublé les Mercedes dans l'étroite sortie des stands, se plaignant d'être "bloqué". Les chronos ont logiquement dégringolé lors de cette unique simulation de qualifications en pneus tendres, cette séance se déroulant dans les mêmes conditions crépusculaires que celle de demain.

Et à ce jeu-là, c'est Charles Leclerc qui a été le plus rapide en 1'24"809, devançant Lando Norris de 43 millièmes. Suivaient Verstappen, un surprenant Valtteri Bottas, Sergio Pérez et Russell. Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Pierre Gasly et Piastri complétaient le top 10, en dehors duquel on retrouvait les Aston Martin.

Malgré tout, nombreux sont ceux qui aborderont la journée de demain avec un roulage minime à leur actif, Hülkenberg plus que quiconque : le pilote Haas n'a effectué que sept tours avant son accident, après avoir cédé sa monoplace à Oliver Bearman en EL1.

