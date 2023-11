Le passage de Pérez au simulateur a "transformé" sa saison

En octobre dernier, Sergio Pérez avait vécu un Grand Prix du Qatar absolument catastrophique. Victime d'une collision impliquant Esteban Ocon et Nico Hülkenberg lors du sprint, le pilote Red Bull avait été éliminé en Q2 lors de la séance qualificative principale et avait vécu un calvaire en course : parti des stands en raison d'un changement d'unité de puissance, il avait écopé de trois pénalités pour non-respect des limites de la piste et avait fini dixième, à 80 secondes de Max Verstappen. Il n'avait ainsi marqué que cinq points sur les trois derniers Grands Prix.

Face à cette mauvaise passe, Pérez a passé trois jours sur le simulateur Red Bull à Milton Keynes dans l'espoir de trouver de meilleurs réglages, et il est ravi du résultat : malgré de nouvelles prestations médiocres en qualifications, le Mexicain s'est classé quatrième des courses à Austin et à São Paulo, avant de monter sur la troisième marche du podium à Las Vegas. Il a ainsi marqué 49 points lors de cette tournée américaine, seuls Verstappen (116) et Lando Norris (59) ont fait mieux.

"J'étais au fond du trou au Qatar", confie le vétéran. "Je suis retourné à l'usine pendant une semaine et j'ai tout analysé en grand détail avec tous les ingénieurs. On a compris beaucoup de choses qu'on faisait pour compenser nos faiblesses. On avait probablement la mauvaise approche avec la monoplace, on essayait trop de compenser [ces faiblesses] avec les réglages de la voiture."

Sergio Pérez (Red Bull)

"On était perdus tous les week-ends, alors c'était juste important de prendre du recul et d'étudier ça en détail, j'ai senti que j'en avais besoin. Et depuis, notre saison s'est complètement transformée. Il s'agissait de mieux utiliser la voiture au fil du week-end, sur différents circuits. J'ai fait beaucoup de progrès avec mes ingénieurs pour comprendre comment maximiser la performance de la voiture."

Sergio Pérez ne rechigne en tout cas pas à s'inspirer du triple Champion du monde à ses côtés, bien que ce dernier soit de huit ans son cadet. Après tout, Verstappen a déjà remporté 18 des 21 Grands Prix disputés cette saison.

"Il y a assurément des choses à apprendre de lui", ajoute Pérez. "J'ai évidemment la meilleure référence qui soit, car c'est lui qui est si compétitif. Alors ça ne fait pas de mal de regarder ce qu'il fait, comment il le fait, et essayer d'apprendre et de m'améliorer, voir ce qui marche pour moi dans ce qu'il fait différemment. J'ai toujours eu une approche très ouverte et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien."

"Il est vraiment à un autre niveau. Et je trouve ça beau à voir, évidemment. On aimerait tous être dans sa position, mais il n'y a qu'un champion par an."

Propos recueillis par Filip Cleeren