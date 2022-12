Alex Albon récolte 100 000 € pour un orphelinat thaïlandais

Charger le lecteur audio

Pendant une grande partie de la saison 2022, Alexander Albon a arboré une chevelure rouge. La teinture pilote Williams était le résultat de sa visite à l'orphelinat thaïlandais Wat Sakaeo, parrainé par l'association caritative Iceman Charity de Volker Capito, le frère du PDG de Williams.

En plus d'avoir laissé les enfants de l'orphelinat teindre ses cheveux en rouge, Albon leur a permis de concevoir un casque qu'il a porté fin septembre, au Grand Prix de Singapour. Celui-ci a été mis aux enchères par la suite, pour le compte d'Iceman Charity, et l'association a récolté un peu plus de 100 000 euros. Cette somme a pu lancer la construction d'une nouvelle salle de sport qui portera le nom du pilote thaïlandais.

"Lorsque j'ai visité l'orphelinat en Thaïlande au début de l'année, j'étais déterminé à apporter mon aide de quelque manière que ce soit", a expliqué Albon. "L'année 2022 étant ma première de retour en Formule 1, je voulais utiliser ma plateforme pour faire le bien et rendre service à la communauté thaïlandaise. J'ai été stupéfait de voir la qualité et la créativité des enfants lorsqu'ils ont commencé à dessiner mon casque du GP de Singapour, les résultats étaient super impressionnants."

Le casque d'Albon à Singapour

L'élément le plus marquant de ce design est la tête d'éléphant sur les deux côtés du casque. Il s'agit du symbole national de la Thaïlande, signe de paix, réussite et prospérité.

Alexander Albon aurait toutefois pu faire l'impasse sur le Grand Prix de Singapour en raison d'une crise d'appendicite l'ayant contraint à déclarer forfait à Monza, trois semaines plus tôt. Toutefois, le pilote Williams a expliqué que l'objectif de porter le casque dessiné par les enfants de l'orphelinat Wat Sakaeo qu'il s'était fixé avait aidé dans son rétablissement.

"Je n'allais pas laisser mon problème de santé à Monza m'empêcher de courir avec ce casque à Singapour et je suis complètement ému par la quantité d'argent que nous avons récolté pour aider à améliorer les installations de l'orphelinat. Un énorme merci à mes fans qui ont fait des dons et surtout au très généreux enchérisseur qui a gagné mon casque", a-t-il ajouté.

