L'histoire touchante derrière les cheveux rouges d'Alex Albon

L'arrivée d'Alexander Albon chez Williams pour la saison 2022 était un bonne affaire pour les deux parties. D'un côté, le pilote anglo-thaïlandais retrouvait un volant de titulaire après avoir passé l'année 2021 sur la touche (et en DTM). De l'autre, l'équipe voyait une chance de combler le vide laissé par sa star George Russell, partie chez Mercedes, avec un remplaçant rapide et expérimenté.

Depuis son ascension jusqu'au second baquet Red Bull, en 2019, Albon est lui aussi devenu une célébrité, en Thaïlande, le pays que le pilote à la double nationalité a choisi de représenter en F1. Mais en signant pour Williams, il a appris du patron de l'équipe, Jost Capito, qu'il avait désormais un autre lien avec ce pays.

Volker Capito, le frère cadet de Jost, réside à Bangkok depuis plus de vingt ans. Après avoir fait partie de l'équipe familiale ayant remporté le Dakar 1985 dans la catégorie Camion, l'Allemand s'est installé en Thaïlande pour diriger une société de conseil dans l'événementiel. Grâce à son expertise logistique, il est l'un des piliers d'événements de grande envergure tels que la Race of Champions, mais son implication dans le monde du sport automobile (à l'inverse de Jost) s'arrête ici.

En fait, depuis 2004, Volker s'est donné pour mission personnelle d'aider les quelque 2500 enfants défavorisés qui vivent à l'orphelinat Wat Sakaeo, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale thaïlandaise.

Albon soutient l'association caritative fondée par Volker Capito (à gauche), le frère de Jost, patron de Williams

Dans ce pays bouddhiste, le Nouvel An n'est pas autant célébré qu'à l'étranger, mais de nombreuses personnes profitent de cette occasion pour faire une bonne action. Ainsi, pour marquer le début de l'année 2004, Capito et l'un de ses amis ont décidé de faire don de 25 kg de riz à l'orphelinat Wat Sakaeo. L'année suivante, Capito a fait don de 2500 glaces, ce qui lui a valu le surnom d'Iceman de la part des enfants.

"J'ai vu [qu'il y avait] un immense besoin dans cet orphelinat", s'est souvenu Capito. "Je me suis dit que ces enfants n'avaient probablement jamais mangé de glace, alors j'ai fait en sorte d'en apporter la fois d'après. Laissez-moi vous dire que ça a été un grand défi d'essayer d'apporter 2500 glaces sans les faire fondre !"

"Les gens se demandaient si je n'aurais pas dû faire quelque chose de mieux plutôt que d'acheter toutes ces glaces mais en voyant ces enfants commencer à pleurer, [le fait] de leur apporter toutes ces glaces n'était clairement pas de l'argent gaspillé. C'est quelque chose que n'importe quel enfant désire."

Par le biais de l'association Iceman Charity, Capito a continué de s'impliquer de plus en plus dans l'orphelinat, en veillant à ce que les 2500 bouches soient nourries et en améliorant les installations. Si le gouvernement s'occupe de financer l'instruction, l'orphelinat dépend de donateurs extérieurs pour élever le niveau de vie au-dessus du strict minimum. Au fil des ans, l'association caritative de Capito a récolté environ 80 millions de bahts, soit à peu près 2,2 millions d'euros.

Albon joue au football avec les enfants de l'orphelinat Wat Sakaeo

Jost Capito, le frère qui dirige l'équipe Williams, a raconté cette histoire au pilote thaïlandais, et lorsqu'Albon s'est rendu au pays en avril, avant le Grand Prix d'Australie, une visite à l'orphelinat a été organisée. Jouant au football avec les enfants et distribuant le déjeuner – avec de la glace au dessert, bien entendu – Albon a été époustouflé par l'attitude positive et l'autodiscipline des orphelins.

"Jost m'a parlé de l'association de son frère", a confié Albon à Motorsport.com au GP d'Espagne. "Il m'a montré les choses qu'ils faisaient et c'était énorme. C'est un village vraiment énorme. Je devais m'y rendre, donc nous avons passé une journée à l'orphelinat."

"Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point [les enfants] étaient reconnaissants pour tout malgré leur histoire. Certains ont eu une enfance désastreuse, quelle qu'elle soit. Voir ces jeunes enfants être reconnaissants et sourire, c'était une image vraiment puissante. Je ne l'oublierai jamais, ça m'a beaucoup marqué. Comment peuvent-ils être aussi positifs ? Ça témoigne de ce qu'ils font avec cet orphelinat."

"Je ne sais pas si cela fait partie du bouddhisme en général, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a peut-être un adulte pour 50 enfants. Les enfants doivent être bien élevés, ils font les tâches ménagères, ils font leur lit. Cet endroit est impeccable, c'est vraiment impressionnant et ils ont fait un excellent travail pour le rendre durable."

Albon s'est teint les cheveux en rouge

Wat Sakaeo vise à préparer les enfants à la vie d'adulte en leur enseignant plusieurs compétences, en plus des cours de langue et de mathématiques traditionnels. Et Albon a découvert que la teinture faisait aussi partie du programme !

Il a ajouté : "Ces enfants sont fans de Liverpool. En Thaïlande, Liverpool et Manchester United sont les plus gros clubs [les deux équipes jouent en rouge, ndlr]. Le rouge est aussi une couleur porte-bonheur dans la majeure partie de l'Asie, donc les enfants ont voulu me teindre les cheveux. Bien sûr, je devais accepter."

"J'ai passé le reste du voyage à Bangkok avec mes cheveux encore teints. Nous sommes allés directement à l'office du tourisme thaïlandais, ce sont des gens assez importants... Mes cheveux étaient rouge vif ! C'est comme ça que tout a commencé, ensuite nous avons fait une super course à Melbourne. Donc la tradition continue."

Il est clair que le geste d'Albon n'est pas un coup de pub. En jouant au football avec les enfants, pieds nus, il a enlevé ses chaussures pour être sur un même pied d'égalité. C'est également pour cette raison qu'il a immédiatement accepté de se faire teindre les cheveux. Un geste fort qui a été très apprécié en Thaïlande.

Albon distribue de la nourriture

C'est donc un Albon aux cheveux rouges qui a inscrit le premier point de Williams cette saison à Melbourne avant d'en ajouter deux autres à Miami. Les résultats du Thaïlandais ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme à l'orphelinat, aussi parce que Jost Capito s'est engagé de faire un don personnel à l'association caritative de son frère pour chaque point marqué.

"Je parle à Volker très souvent parce que nous sommes très proches", a indiqué le directeur de Williams à Motorsport.com. "Je lui ait dit que je voulais avoir du succès [avec Williams] et que je donnerai un certain montant à l'orphelinat pour chaque point [inscrit]. Ils étaient donc très heureux après Spa ! Si vous allez là-bas, ce n'est pas facile de voir 150 garçons vivre dans une pièce, c'est tout ce qu'ils ont. J'apprécie vraiment ce que fait Volker là-bas."

À l'orphelinat comme dans le paddock de Barcelone, les cheveux rouges sont à la mode. Williams a même installé un stand à côté de son motorhome pour offrir gratuitement une "coupe à la Albon". Plusieurs membres de l'équipe, dont Jost Capito, ainsi que d'autres figures du paddock y ont fait un arrêt depuis le début du week-end.

Mais la contribution du pilote à la cause ne s'arrête pas à de la teinture. Lui et Capito sont devenus les parrains de l'association caritative et ont apporté leur soutien à la dernière collecte de fonds visant à rénover la salle de sport de l'orphelinat, qui sera renommée "Salle Alex Albon" une fois les travaux terminés.

Probablement réticent à l'idée d'embrasser son statut de célébrité en Thaïlande compte tenu de son introversion, Albon a pu cristalliser la manière dont il peut utiliser sa notoriété pour faire bouger les choses avec la visite de l'orphelinat. Inspiré par les combats menés par Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, Albon est désormais un pilote engagé.

"Je ne suis pas une personne très extravertie", a-t-il assuré. "Je suis assez timide, je n'aime pas trop faire des choses en public. Mais je pense qu'il y a une part de responsabilité dans le fait de pouvoir faire le bien. Et il y a beaucoup de bons exemples. Il suffit de regarder mes collègues, des gens comme Lewis ou Sebastian font des choses incroyables pour ceux en dehors [de la F1]."

"Lorsque les enfants ont demandé à teindre mes cheveux, j'ai tout de suite compris que j'allais aller à Melbourne avec [des cheveux] rouge vif. Mais c'était un excellent moyen de porter l'attention sur l'association et les dons. Je me sens vraiment Thaïlandais et je veux faire de plus en plus de projets qui peuvent donner des opportunités aux gens, aux enfants, à qui que ce soit en Thaïlande. Je sens évidemment que je suis en bonne position pour essayer d'aider. C'est une occasion pour moi de faire ce qui est juste. Nous avons pu donner beaucoup d'argent et nous n'allons pas nous arrêter, nous voulons continuer."

Un engagement qui rend Jost Capito fier, et le patron de Williams espère que d'autres pilotes suivront cet exemple : "Je pense que c'est important et qu'ils devraient le faire. Le fait d'avoir quelqu'un comme [Albon] associé aux enfants a un impact énorme sur eux. Ce n'est pas qu'une question d'argent qui rentre, il s'agit de sentir que quelqu'un est de leur côté."