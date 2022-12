Alonso reconnaît être déçu des règles 2022

Charger le lecteur audio

La saison 2022 était la première d'une nouvelle ère technique dans la discipline dont les fondations reposent sur une simplification des voitures et un retour en force de l'effet de sol pour réduire au maximum les perturbations aérodynamiques et favoriser les luttes en piste, et donc le spectacle. Le tout étant encadré par la réglementation financière, entrée en vigueur l'an passé, qui restreint les possibilités de dépenses des écuries, principalement les plus huppées, via le plafond budgétaire.

Au terme de cette saison, si le changement de règne entamé dès 2021 entre Mercedes et Red Bull Racing s'est bien confirmé, c'est d'une campagne de domination de l'écurie autrichienne que l'an I de la nouvelle réglementation a accouché. Avec 17 victoires en 22 Grands Prix, dont 15 pour le seul Max Verstappen, l'année 2022 a vite tourné au cavalier seul et il a fallu attendre l'avant-dernière manche pour qu'une troisième écurie parvienne à signer un succès dans des circonstances favorables. Côté podiums, seule la McLaren de Lando Norris, à Imola, a perturbé l'hégémonie du trio Red Bull-Ferrari-Mercedes.

Prenant acte d'une hiérarchie globalement similaire à celle des dernières années, Fernando Alonso reconnaît une certaine déception au moment de tirer le bilan de la saison écoulée, sa deuxième et dernière pour le compte d'Alpine : "Les nouvelles règles sont l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu", a-t-il rappelé pour Auto Motor und Sport. "À l'origine, elles devaient être introduites en 2021. Je suis donc arrivé un an avant."

"Et oui, il a été un peu décevant pour tout le monde de devoir reconnaître que les choses n'avaient pas changé de manière spectaculaire. Il y a tout au plus deux équipes qui peuvent gagner des courses, comme c'était le cas ces dernières années. Et l'écart entre les deux ou trois meilleures équipes et le milieu du peloton est toujours trop important. Dans 50% des courses, nous avons un tour de retard sur le vainqueur. Par conséquent, nous n'avons pas encore obtenu le résultat que la Formule 1 visait avec la refonte des règles."

Quand la question lui est posée du moment où il pense que les règles finiront par avoir l'effet escompté, le futur pilote Aston Martin de répondre : "Je ne pense pas que le plafond budgétaire aura une grande influence. Ce sont plutôt les règles [technique]. Elles sont très restrictives. Il n'y a plus grand-chose à inventer. Les top teams sont déjà assez proches de la limite et les autres vont les rejoindre."