Alonso : "Je n'en ai pas fini avec la F1"

Après avoir quitté la Formule 1 fin 2018, faute de pouvoir bénéficier d'un baquet suffisamment compétitif pour combler ses ambitions, Fernando Alonso a garni son palmarès en Endurance avec une seconde victoire aux 24 Heures du Mans et un titre mondial en WEC, ainsi qu'un échec pour se qualifier à l'Indy 500 2019 et une première participation au Dakar en ce début d'année 2020.

Même si la communication du double Champion du monde de F1 n'a jamais vraiment penché dans un sens ou dans l'autre concernant la façon dont il liait son avenir et la discipline reine, cette fois, dans un entretien pour F1 Racing, il annonce clairement la couleur : "Je n'en ai pas fini avec la F1. 2021 est une bonne opportunité et je me sens frais et prêt désormais. C'est quelque chose que je vais explorer."

Même si le marché, qui semblait très ouvert, s'est quelque peu refermé en raison des prolongations de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari et Max Verstappen chez Red Bull, le doute plane sur un certain nombre de situations individuelles (les plus évidentes étant celles de Lewis Hamilton chez Mercedes et de Sebastian Vettel chez Ferrari, tous deux en fin de contrat en 2020) mais aussi collectives (que vont faire Renault et Mercedes, par exemple, au-delà de la saison à venir ?). Quoi qu'il en soit, 2021 sera une saison très importante pour la discipline reine qui verra l'introduction d'un package réglementaire particulièrement dense marquant une révolution qui est pour le moment principalement technique et financière.

Reste à savoir si la candidature d'Alonso, 39 ans et qui sortira de deux saisons sans F1, intéressera une structure de pointe. "Je ne pense pas que l'âge sera un problème", assure-t-il. "Ces voitures, sans ravitaillement en essence, ne sont pas si exigeantes. Vous roulez sept ou huit secondes plus lentement le dimanche que le samedi. Également, avec les nouveaux pneus 18 pouces, ça va modifier le comportement de la voiture et tout le monde devra remettre à zéro sa façon de piloter."

Quand l'exemple de Michael Schumacher, revenu en F1 en 2010 après trois années de retraite, est cité, Alonso d'expliquer : "Michael est revenu en F1 dans une ère Pirelli [en réalité, la première saison de Schumacher chez Mercedes était la dernière de Bridgestone, à qui il était reproché des produits trop endurants], où les pneus étaient très sensibles. Nous avions développé des capacités pour en prendre soin et ne pas les surchauffer, et il a plus eu du mal par rapport à ça. En 2021, ça ne sera pas un problème pour moi."

Lire aussi : Le Dakar pourrait sortir d'Arabie saoudite en 2021

Alonso estime en tout cas que les règles 2021 sont un pas dans la bonne direction et pourraient permettre aux écuries en dehors du top 3 d'avoir leur chance. "Le problème avec cette discipline actuellement est qu'elle est cruelle. Il n'y a aucun espoir [si vous roulez dans une mauvaise voiture]. Ça arrive dans d'autres sports. Chelsea ou Manchester City peuvent perdre face à une équipe de seconde division, mais en F1 c'est impossible."

"La Formule 1 a un goût d'inachevé parce que les gens pensent que nous méritions plus que ce que nous avons accompli, surtout lors des dernières années. Dans le musée, il y a des étagères avec beaucoup de trophées, mais rien récemment et ça semble un peu étrange. Le seul problème avec les nouvelles règles c'est que certaines écuries pourraient les interpréter différemment des autres. Vous pouvez rejoindre une équipe qui gagne actuellement, mais s'ils font une erreur avec les règles, est-ce que les gens vont dire que j'ai encore pris une mauvaise décision ?"