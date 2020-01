Verstappen prolonge de trois ans chez Red Bull !

Alors que nous ne sommes que le 7 janvier, un premier domino décisif du marché des transferts pour 2021 vient de tomber, et non des moindres. En annonçant la prolongation de Max Verstappen pour trois saisons supplémentaires, soit jusque fin 2023, Red Bull Racing s'assure la présence du Néerlandais et verrouille l'un des baquets des top teams en vue du championnat 2021.

Red Bull a toujours assuré sa conviction de pouvoir conserver son pilote vedette, bien que celui-ci ait mis la pression sur le niveau de performance de l'écurie autrichienne en début de saison 2020. Visiblement, il n'aura pas fallu attendre pour le convaincre, sur fond de collaboration réussie avec Honda depuis un an. On peut aussi imaginer que les portes a priori fermées pour lui chez Ferrari et Mercedes ont facilité ce renouvellement qui règle d'emblée un dossier chaud. Le mois dernier, la Scuderia avait annoncé la prolongation jusqu'en 2024 de Charles Leclerc, dont la présence en 2021 était par ailleurs déjà assurée.

"Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec l'équipe", se réjouit Verstappen. "Red Bull a cru en moi et m'a donné l'opportunité de faire mes débuts en Formule 1, et je leur en ai toujours été reconnaissant. Au fil des années, je me suis rapproché de l'équipe et outre la passion de chacun et les performances en piste, c'est aussi très plaisant de travailler avec un tel groupe de personnes."

"L'arrivée de Honda et les progrès effectués durant les 12 derniers mois me donnent encore plus de motivation et de croyance quant au fait que nous puissions gagner ensemble. Je respecte la manière dont Red Bull et Honda travaillent ensemble et de tous les côtés, tout le monde fait le maximum pour réussir. Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est évidemment de nous battre pour le Championnat du monde ensemble."

Pour l'écurie de Milton Keynes, cette prolongation de Verstappen est sans aucun doute un soulagement et va permettre de travailler sereinement sur les prochains objectifs. Rappelons qu'en 2020, le Néerlandais fera équipe avec Alexander Albon.

"C'est une fantastique nouvelle pour l'équipe d'avoir prolongé notre contrat avec Max jusqu'à la saison 2023 incluse", insiste Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Avec le défi du changement de règlement en 2021 à l'horizon, la continuité dans autant de domaines que possible est la clé. Max a prouvé quel atout il était pour l'équipe, il croit vraiment en ce partenariat que nous avons débuté avec notre motoriste Honda, et nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec lui."