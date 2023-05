Alonso : Peu de dépassements, c'est "la nature de la F1"

Voilà des décennies que le spectacle soulève le débat en Formule 1, avec au cœur de cette problématique les dépassements. Les manœuvres roue contre roue entraînent l'excitation du public, mais comment les rendre plus nombreuses ?

Les mesures prises en ce sens ne manquent pas, avec l'arrivée du DRS en 2011 et la nouvelle réglementation technique de 2022, et pour autant, ce n'est pas forcément un succès : 22 dépassements à Bahreïn, 35 à Djeddah, 30 à Melbourne, 17 à Bakou. Soit un total de 104 manœuvres sur les quatre premiers Grands Prix de la saison, dont seulement 14 dans le top 5.

Le Grand Prix de Miami avait été plutôt animé l'an dernier d'un point de vue statistique, avec 44 dépassements recensés, mais deux des trois zones DRS ont été réduites pour la deuxième édition de cette course, qui pourrait ainsi ressembler davantage à une procession. "Ça pourrait, mais c'est la Formule 1", tempère Fernando Alonso. "Ça a toujours été comme ça. Ne pas voir beaucoup de dépassements est la nature de la Formule 1, alors ça ne devrait pas être une surprise."

La réduction des zones DRS, qui fait suite à celle de la ligne droite des stands à Bakou, ne va pas être accueillie avec enthousiasme par les pilotes, nombre d'entre eux s'y étant opposés compte tenu de la manière dont s'est passé le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce n'est toutefois pas le cas d'Alonso, favorable à cette mesure.

"Apparemment, c'est ici que c'était le plus facile l'an dernier, je crois que c'est pour ça que la FIA a raccourci les zones DRS", commente le pilote Aston Martin. "Bakou était l'un des circuits où c'était le plus facile l'an dernier, alors ils ont raccourci la zone DRS. J'ai entendu Lewis [Hamilton] dire qu'elle était trop courte, je crois que c'était à cause de leur appui élevé ; pour Red Bull, c'était trop long. [Verstappen] a dépassé Leclerc sur la ligne de départ/arrivée et a pu reprendre la trajectoire extérieure au premier virage. Bref, si l'on prend une voiture, c'était trop long, mais si l'on en prend une autre, c'était trop court."

Pierre Gasly (Alpine)

Il n'empêche que s'ajoute au manque de dépassements la domination de Red Bull, qui a remporté les quatre premiers Grands Prix de la saison avec un doublé dans trois d'entre eux. Peut-on affirmer que les courses, jusqu'à présent, sont ennuyeuses ?

"Si l'on va au cinéma et qu'après 15 minutes, le film est pourri, mais que la dernière heure et demie est géniale… Je ne trouve pas ça juste d'affirmer ça", rétorque Pierre Gasly. "Il faut laisser un peu plus de temps à la saison. En milieu de tableau, autour de la quatrième, de la cinquième et de la sixième place, c'est extrêmement serré et les écarts sont très réduits tous les week-ends. Cela nous tient en alerte chaque semaine. Nous ne pouvons pas lâcher du lest. Nous ne pouvons pas prendre le moindre jour de repos, car c'est un grand challenge. Si l'on regarde la lutte pour le titre, on pourrait voir une tendance claire : Red Bull est relativement dominateur. Ça pourrait changer. Ferrari, Mercedes tous vont apporter des évolutions. Il faut laisser un peu plus de temps."

Propos recueillis par Adam Cooper et Matt Kew