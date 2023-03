Alonso sur le podium : chronologie d'une volte-face

Charger le lecteur audio

Voici le détail complet des moments clés de cette chronologie : de l'alignement de Fernando Alonso sur la deuxième place sur la grille à la conquête, puis à la perte et enfin, officiellement, à la reconquête de son 100e podium en F1.

Lire aussi : La FIA annule la pénalité d'Alonso, qui finit troisième

Alonso a commis une infraction, mais a-t-il purgé sa peine ?

20h03 - Alonso effectue le tour de formation et s'aligne en deuxième position à côté de la Red Bull du poleman Sergio Pérez. Mais lorsqu'il s'arrête sur la grille, le pneu avant gauche est en partie à l'extérieur de la "boîte" peinte en blanc.

20h04 - Les commissaires notent que l'AMR23 du double Champion de F1 était mal positionnée au départ.

20h05 - Alonso est donc placé sous enquête pour infraction à la procédure de la grille de départ.

20h06 - L'Espagnol se voit infliger une pénalité de cinq secondes pour un mauvais positionnement. Il dira à propos de son infraction : "Peut-être que c'est la faute des voitures ou du halo – peu importe – qui interagissent avec la vision de la façon dont nous positionnons la voiture. Quoi qu'il en soit, c'était mon erreur."

20h30 - Un problème de récupération d'énergie oblige Lance Stroll à abandonner. Il quitte la piste au virage 13, ce qui fait apparaître des drapeaux jaunes simples puis doubles.

20h31 - Alors que l'Aston du Canadien est presque entièrement derrière la barrière, une voiture de sécurité est déployée. La FIA communique que les angles de caméra initiaux et la position incertaine de l'Aston de Stroll ont conduit au déploiement d'une voiture de sécurité réelle comme étant l'option la plus sûre avec les informations disponibles.

20h33 - Au 18e des 50 tours, Alonso fait son unique passage au stand pour remplacer ses Pirelli mediums par des pneus durs. Les mécaniciens ne peuvent travailler sur sa voiture qu'après avoir purgé la pénalité de cinq secondes. Cela conduit à un temps total d'arrêt de 8,56 secondes.

20h33 - Le Centre d'opérations à distance (ROC) basé à Genève (un peu comme la VAR au football) observe l'arrêt au stand et conclut d'abord que la pénalité de cinq secondes a été correctement respectée par l'équipe d'Aston Martin.

20h35 - La FIA publie finalement sur son site Internet la décision confirmant l'application d'une pénalité de cinq secondes à Alonso pour avoir été mal positionné au départ de la course. Notez qu'il y aura en permanence un décalage entre le moment où la décision est officiellement prise et le moment où le document la justifiant est publié, ce qui est habituel mais ajoutera dans ce cas-là à la confusion générale.

Fernando Alonso sur le podium avec le trophée de la troisième place.

Doublé Red Bull, mais qui est troisième ?

21h24 - Dans le dernier tour de la course, les commissaires reçoivent un rapport émanant de la direction de course indiquant que le ROC ne croit plus que la pénalité de 5 secondes a été purgée correctement. Les commissaires sont invités à enquêter.

21h25 - Pérez remporte le GP d'Arabie Saoudite 2023 avec 5,355 secondes d'avance sur son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen, qui obtient un point de bonus pour le meilleur tour et conserve la tête du championnat. Alonso franchit la ligne d'arrivée avec 15,373 secondes de retard, mais possède 5,138 secondes d'avance sur George Russell et 10,337 secondes sur Lewis Hamilton.

21h38 - Les commissaires communiquent officiellement qu'ils ont noté l'existence d'un incident impliquant Alonso. Ceci est rapidement mis à jour, et il est placé sous enquête pour avoir supposément mal exécuté une pénalité.

21h45 - Il est décidé qu'Alonso doit recevoir une pénalité de dix secondes après la course pour ne pas avoir respecté les cinq secondes imposées pendant l'arrêt au stand. Russell est informé dans le carré TV qu'il a offert un podium à Mercedes. Cependant, cette décision ne sera officiellement publiée par la FIA que trois heures plus tard.

22h00 - La FIA publie un classement provisoire de la course qui place Russell en troisième position. Les chronos ont été ajustés pour tenir compte de la sanction et montrent qu'Alonso est à 4,862 secondes du pilote Mercedes.

22h40 - Alonso arrive dans la zone réservée à la presse et exprime ses regrets pour les fans mécontents et les sponsors de Mercedes qui n'ont pas pu profiter de l'occasion pour monter sur le podium. Il ajoute que le "bon sens" doit faire son retour. Il poursuit : "Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour les fans quand vous avez 35 tours pour appliquer une pénalité et pour informer de la pénalité, et que vous attendez après le podium pour le faire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système, mais c'est comme ça."

Mike Krack, le directeur d'Aston Martin.

Audiences dans la nuit saoudienne



00h36 - La FIA publie finalement le document qui confirme qu'Alonso a reçu une pénalité de dix secondes après la course pour ne pas avoir correctement respecté les cinq secondes au stand. La justification est la suivante : "Les commissaires ont reçu des preuves vidéo de la façon dont la voiture 14 a purgé la pénalité par le directeur de course et le directeur sportif. Ils ont déclaré que ce qui avait été convenu lors des réunions du [Comité sportif consultatif] avec les équipes était qu'aucune partie de la voiture ne pouvait être touchée pendant qu'une pénalité était purgée, car cela reviendrait à travailler sur la voiture. Dans ce cas, il est clair que la voiture a été touchée par le jack [ou lève-vite] arrière."

00h50 - La FIA convoque un représentant d'Aston Martin (le directeur sportif Andy Stevenson) devant les commissaires pour une audience de demande de révision de la décision de 21h45. Cette réunion était prévue à 00h10 ; ce n'est donc que 40 minutes plus tard que cette information est diffusée.

01h02 - Les commissaires envoient leurs conclusions de l'audience au directeur de l'équipe Aston Martin. À l'appui de la demande de révision, il est révélé que le procès-verbal de la dernière réunion du CSC a été invoqué en plus des preuves vidéo de sept cas différents où des voitures ont été touchées par le jack alors qu'elles purgeaient une pénalité similaire à celle infligée à Alonso, sans qu'elles soient sanctionnées.

Le raisonnement de la FIA est le suivant : "L'équipe a clairement fait valoir que la prétendue représentation d'un accord entre la FIA et les équipes selon lequel le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un jack, constituerait un 'travail' sur la voiture, était incorrecte et que, par conséquent, la base de la décision des commissaires était erronée."

Les commissaires ont donc jugé (contrairement au cas de Red Bull qui a utilisé des données collectées par Alex Albon recréant la collision de Silverstone en 2021 entre Verstappen et Lewis Hamilton) que de "nouvelles [informations] significatives et pertinentes" avaient été mises en lumière. En l'absence "d'argument clair" pour déterminer que les parties s'étaient entendues sur le fait qu'un lève-vite touchant une voiture constituait un travail sur la voiture, les commissaires ont annulé leur décision.

01h15 - La FIA publie un classement final de la course avec la suppression de la pénalité et le retour d'Alonso à la troisième place. Dans le classement actualisé du championnat, Aston passe devant Mercedes et redevient deuxième, tandis qu'Alonso gagne trois points dans le tableau des pilotes en troisième place et Russell passe de la quatrième à la sixième position.

La grille de départ juste avant l'extinction des feux.

Un addendum australien

01h18 - Dans le dernier acte important, la FIA a abordé la saga par le biais d'une communication officielle. L'instance dirigeante cite des exemples précédents incohérents qui ont été "exposés" par cet ensemble spécifique de circonstances qui créent la confusion. Elle ajoute que des éclaircissements seront apportés à l'occasion du GP d'Australie.

Le commentaire officiel de la FIA est le suivant : "La décision des commissaires d'accepter la requête de réévaluation par le concurrent était le résultat de nouveaux éléments concernant la définition du 'travail sur la voiture', pour laquelle il y avait des précédents contradictoires, ce qui a été mis en lumière par ces circonstances spécifiques."

"Le sujet sera donc traité lors de la prochaine réunion du Comité de conseil sportif le jeudi 23 mars, et une clarification sera publiée avant le Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1 de la FIA. L'approche ouverte de la réévaluation et de l'amélioration des procédés de la FIA fait partie de sa mission : réglementer ce sport de manière juste et transparente."