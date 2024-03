Alonso "clairement un peu surpris" par sa troisième place en EL2

Après une première séance d'essais libres qui n'était pas représentative à Bahreïn, les EL2 ont permis de dessiner un peu plus l'éventuelle hiérarchie du début de saison. Les surprises qui en ressortent invitent néanmoins à la prudence et c'est le discours que tient notamment Fernando Alonso. Car le pilote Aston Martin, troisième à moins de trois dixièmes du chrono référence de Lewis Hamilton, ne s'y attendait pas.

"C'est difficile à lire", hésite le double Champion du monde. "Je suis clairement un peu surpris que l'on soit assez haut sur la feuille des temps, mais ça peut changer radicalement avec les charges de carburant différentes entre les uns et les autres. Donc je reste calme."

Pas encore focalisé sur sa place exacte dans le peloton, Fernando Alonso veut avant tout retenir le bon comportement général de l'AMR24 et les progrès effectués au fil des tours.

"Les sensations étaient bonnes mais on ne sait évidemment pas ce que font les autres, on a juste fait notre programme", insiste-t-il. "On connaît bien les pneus grâce aux tests [hivernaux], donc on a un peu sacrifié les EL1 pour utiliser les mediums. En EL2, on en a appris un peu plus de la voiture, je crois, avec quelques changements de réglages, et on est satisfaits de la manière dont elle répond. On verra demain lorsque l'on mettra tout ça bout à bout pour les qualifications."

Si Fernando Alonso fait preuve de beaucoup de précaution devant l'issue des premiers essais libres, c'est aussi parce que la situation dans son ensemble lui semble aujourd'hui moins favorable malgré tout que l'an passé à pareille époque.

"Comme je l'ai dit, je suis content des changements de setup que l'on a faits aujourd'hui", insiste-t-il. "Je pense que l'on doit encore trouver plus de performance. Je dirais qu'il y a un an, on était dans une situation plus solide ici à Bahreïn. Mais on verra bien. Je suis satisfait, j'aborde les premières qualifications de l'année de manière positive, alors que c'est une très longue saison qui nous attend."

Propos recueillis par Adam Cooper

Galerie photos - Jeudi au GP de Bahreïn