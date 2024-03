EL1 - Ricciardo meilleur temps, les favoris ne montrent pas tout

Un franc soleil, une vingtaine de degrés dans l'air, un circuit chauffé à 36°C et beaucoup de vent : voici les conditions de la toute première séance d'essais libres de la saison 2024 de Formule 1. Comme toujours, il s'agit d'une séance peu représentative des conditions qui seront de mise en qualifications et en course, qui se tiendront de nuit.

Parmi les premiers pilotes en piste, Zhou Guanyu rapporte dès son tour d'installation, réalisé en étant équipé de grilles aéro, un problème de freins. Les Haas signent les premiers chronos de cette saison, avant d'être progressivement supplantées en haut de la feuille des temps par d'autres monoplaces. Ces premiers tours sont sans exception réalisés en pneus mediums (jaunes).

Lewis Hamilton, George Russell et Charles Leclerc sont les premiers pilotes à passer sous la barre des 1'35. Carlos Sainz occupe un temps la première place, en 1'34"5, avant que Max Verstappen – pourtant pas totalement satisfait de sa monoplace – ne vienne mettre tout le monde d'accord au bout de dix minutes de roulage, en 1'33"9. Hamilton se rapproche ensuite à 0"025, Sergio Pérez à 0"084 et Leclerc à 0"166.

Peu après le quart d'heure de séance, Russell prend la tête en 1'33"7 mais Verstappen lui répond très vite en 1'33"5. Le Néerlandais se plaint d'une voiture sautillante lors des passages de rapport avant de repasser par les stands.

Les pilotes en tendres aux avant-postes

Après 25 minutes de roulage, Oscar Piastri est le premier pilote à s'équiper des pneus tendres (rouges) : sans surprise, cela permet à l'Australien de se hisser aux commandes, avec 1'33"113. Lando Norris fait de même après la mi-séance et signe un 1'32"901.

En parallèle, les pilotes des écuries de pointe continuent leurs tours lancés en mediums : Russell et Leclerc réalisent des temps en 1'33"2, Sainz et Hamilton en 1'33"3 et Pérez en 1'33"4. Verstappen continue de se plaindre à la radio, ce qui ne l'empêche toutefois pas se positionner en tête des pilotes en mediums, avec un temps de 1'33"238.

Ricciardo profite d'un tour rapide en tendres pour s'offrir la référence globale, en 1'32"869, à une vingtaine de minutes du terme. Les Alpine sont, sans surprise, plus proches du fond du classement que de la tête, avec un Esteban Ocon qui se plaint d'une A524 "très inconstante", ce à quoi il lui est répondu que le vent y est peut-être pour quelque chose.

À une dizaine de minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso signe le meilleur temps des pilotes en gommes mediums, en 1'33"193, à trois dixièmes de la marque de Ricciardo. Son équipier chez Aston Martin, Lance Stroll, déplore une AMR24 très instable dans les premiers virages. Chez Mercedes, Ferrari et Red Bull, les simulations de longs relais sur les mediums ont déjà commencé.

La séance s'achève avec un statu quo global, et de nouveaux des problèmes sur les passages de rapport signalés par Verstappen.

