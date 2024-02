Des évacuations bétonnées à Sakhir après les problèmes en essais F1

Comme nous vous l'annoncions la semaine passée, les différentes parties prenantes de la Formule 1 avaient proposé un plan visant à sceller les canaux d'évacuation se situant dans certaines portions de la piste allègrement empruntées par les monoplaces après les problèmes de plaques décollées lors des essais hivernaux. Celui-ci a bien été mis en place avant le GP de Bahreïn qui débutera ce jeudi.

Lors des deux dernières journées des essais hivernaux, une plaque couvrant un canal d'évacuation des eaux a été décollée sur un vibreur précédant le virage 11. Dans sa communication d'avant-course, la FIA a précisé que "suite à des incidents survenus lors des essais de pré-saison de la semaine dernière, des travaux correctifs ont été effectués, y compris le remplissage du système de drainage avec du béton".

Cette opération va éviter d'avoir à demander aux pilotes de changer leur trajectoire au virage 11, où ils vont à l'extrême limite de la piste sur la droite afin de se dégager le plus d'angle possible pour le virage à gauche, en gardant un maximum de vitesse tout en ne contraignant pas trop les pneus. Les pilotes demeurent toutefois, dans l'écrasante majorité du temps, dans les limites de la piste, leurs roues gauche restant en contact avec la piste ou la ligne blanche.

Les travaux de bétonnage ont également eu lieu sur "une zone supplémentaire autour du virage 7", selon le communiqué de la FIA. Ceux-ci concernent la trajectoire de course à la sortie du virage à gauche, rapide et en descente, où les voitures sortent souvent larges et fort sur les vibreurs en sortie et où il y a une série de plaques d'évacuation qui pourraient être affectées par l'exposition répétée aux forces générées via l'effet de sol.

Les équipes du circuit de Sakhir en train de réparer la plaque d'évacuation du virage 11 lors des essais.

En outre, des opérations de soudure supplémentaires ont été menées sur d'autres plaques d'égout autour du circuit, où les voitures et leurs puissants planchers, qui peuvent détacher les pièces de métal, traversent moins souvent les plaques et les vibreurs respectifs.

Les opérations de bétonnage ont été rendues possibles par les prévisions météo favorables pour les trois journées de roulage. Bien que peu fréquente, la perspective de pluie du côté du désert bahreïni n'est toutefois pas un cas d'école puisque des averses impressionnantes se sont abattues sur la piste lors des tests de F2 et F3 plus tôt lors de ce mois de février.

Il est aussi rappelé dans les Notes de la direction de course, toujours emmenée cette saison par Niels Wittich, que "conformément aux dispositions de l'article 33.3, les lignes blanches définissent les bords de la piste" et que "pendant les qualifications et la course, chaque fois qu'un pilote ne respectera pas les limites de la piste, son temps au tour sera invalidé par les commissaires".

Il ajoute également que "chaque fois qu'un pilote ne respecte pas les limites de la piste à l'entrée ou à la sortie du virage 15 [le dernier virage], ce temps au tour et le temps du tour suivant seront invalidés par les commissaires".

Avec Alex Kalinauckas