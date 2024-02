Norris : Le GP de Bahreïn ne reflétera pas les performances de McLaren

Les dernières éditions du Grand Prix de Bahreïn n'ont pas été favorables à McLaren. En 2022 et 2023, l'équipe de Woking n'a inscrit aucun point dans cette épreuve, son meilleur résultat en course ayant été une 14e place.

Des essais hivernaux tronqués expliquent en grande partie ces contre-performances, c'est pourquoi le visage rassurant montré par McLaren pour les essais de pré-saison 2024 peut inviter à croire à une arrivée dans les points pour les machines orange au Grand Prix de Bahreïn de cette année.

Mais si l'écurie a en effet l'opportunité de signer son meilleur résultat à Sakhir sur ces deux dernières années, l'on ne s'attend pas non plus en interne à une grande performance. Ainsi, selon Lando Norris, il ne faudra pas se fier au rythme des MCL38 à Bahreïn pour juger de sa position dans la nouvelle hiérarchie.

"Bahreïn n'a jamais été un bon circuit pour nous. Nous n'avons jamais connu l'une de nos meilleures courses à Bahreïn", a déclaré Norris. "Mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour émettre un jugement et dire : 'Ok, nous n'allons pas être bons à Bahreïn, la saison est finie pour nous'."

"Je pense que pour tout le monde, parce que tout le monde connaît des hauts et des bas, il faut laisser deux, trois, quatre ou cinq courses pour avoir une premier avis correct de la hiérarchie et pas seulement juger sur la base des performances que nous allons voir à Bahreïn."

En outre, Norris a estimé que McLaren n'avait pas réalisé les progrès attendus cet hiver, en dépit d'une amélioration par rapport à la MCL60 de 2023 : "Nous devons encore nous attaquer à certaines choses si nous voulons être sûrs d'avoir progressé, ce que je pense que nous avons fait. Nous avons rendu la voiture plus rapide, c'est très clair d'après toutes les données que nous avons récoltées. Mais certaines choses ne nous ont pas permis de progresser autant que je l'aurais souhaité, que nous l'aurions tous souhaité en tant qu'équipe."

"Certains de ces problèmes ont été mis en évidence à Bahreïn simplement en raison de la nature du circuit. Donc lorsque nous nous rendrons sur certains circuits sur lesquels nous étions très rapides l'année dernière, comme Suzuka et d'autres, je suis certain que nous aurons toujours l'une des meilleures voitures. Bahreïn n'a jamais convenu à notre voiture. Et c'est exactement pour cette raison que nous aurons un peu plus de mal ici. Mais je suis persuadé que nous pourrons renverser la vapeur plus tard."