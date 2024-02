La FIA élabore des standards de pilotage universels basés sur la F1

Dans un communiqué, la FIA a déclaré que les futures Directives sur les Standards de Pilotage (DSG) fourniront bientôt "pour la première fois un point de référence constant à l'échelle mondiale pour soutenir non seulement les pilotes dans leur développement tout au long de leur carrière, mais aussi les officiels et les commissaires".

Les DSG devraient être publiées en 2025, après avoir été présentées au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, et seront intégrées à l'annexe L du Code Sportif International de la FIA.

La FIA a indiqué que le processus de création des DSG avait été lancé après consultation de sa Commission des Pilotes, où siègent notamment le Champion du monde des Rallyes 2003, Petter Solberg (qui en est le vice-président), les anciens pilotes de F1 Karun Chandhok et Emanuele Pirro. Elle est présidée par Ronan Morgan, directeur général de l'Automobile et Touring Club des Émirats Arabes Unis.

Dans son communiqué, la FIA a indiqué que les DSG couvriraient "un certain nombre de sujets clés, des standards de pilotage aux manœuvres de défense et de dépassement, les limites de piste, les drapeaux jaunes, les conseillers des pilotes et les procédures de relance sous Safety Car".

Il est ajouté : "[Les DSG] seront à terme utilisées pour aider à la formation des jeunes pilotes faisant la demande de leur première licence internationale. Ce projet a été accueilli favorablement par certains des meilleurs pilotes du monde, avec le besoin d'une prise de décision aussi constante et équitable que possible dans un cadre permettant des courses disputées et passionnantes identifié comme l'objectif principal."

La Commission des Pilotes de la FIA invite régulièrement tous les membres de l'association des pilotes de Grand Prix (GDPA) et aurait demandé aux pilotes de F1 actuels s'ils étaient prêts à participer au processus de création des nouvelles DSG.

Selon les informations de Motorsport.com, une grande partie des DSG seront basées sur les standards de pilotage existants en F1, qui sont communiqués aux pilotes afin de garantir la cohérence des jugements portés sur leurs actions en piste, en cas de besoin. La dernière mise à jour de ces standards a été publiée en 2022, bien que la FIA les réexamine au début de chaque saison et publie une nouvelle clarification si nécessaire. Elle ne les modifie pas en cours d'année afin d'éviter de ternir un championnat en cours.

L'un des pilotes de F1 ayant déjà approuvé le nouveau processus de création des DSG est Fernando Alonso. Le double Champion du monde est cité dans le communiqué de la FIA : "La promotion des standards de pilotage dans le sport automobile est d'une importance vitale."

"J'ai connu mon lot de batailles en piste au cours de mes 23 années de carrière dans de multiples catégories de sport automobile. Chaque bataille nécessite une compréhension et un respect entre des pilotes férocement compétitifs. Nous avons besoin de cohérence dans la manière dont les pilotes s'attaquent et se défendent sur le circuit, ainsi que dans la manière dont les règles sont interprétées dans toutes les compétitions."

"Je veux promouvoir un pilotage propre pour la génération actuelle de pilotes et pour les futurs pilotes qui apprennent et veulent avoir une carrière professionnelle à l'avenir. Tout le monde a la responsabilité d'apprécier une bataille, de manière juste. Les nouvelles Directives sur les Standards de Pilotage de la FIA seront cruciales."

Il est entendu que l'un des principaux objectifs des DSG sera d'aider les jeunes pilotes lors de leur ascension des échelons du sport automobile, étant donné que les standards de pilotage tels que ceux existant déjà en F1 ne sont actuellement distribués qu'à ce niveau.

Le projet des DSG a été révélé lors de la réunion de mercredi du Conseil Mondial du Sport Automobile à Genève, au cours de laquelle la FIA a également approuvé des plans visant à modifier les week-ends au format sprint de la F1, comme cela avait déjà été convenu par la Commission F1. Le shootout aura ainsi lieu le vendredi après-midi, le sprint se déroulant ensuite le samedi matin, avant les qualifications pour le Grand Prix, selon des restrictions différentes en ce qui concerne le parc fermé.

Le Conseil Mondial du Sport Automobile a également approuvé officiellement les dispositions du règlement permettant aux écuries de F1 d'ajouter des dispositifs de refroidissement pour leurs pilotes en cas de forte chaleur. Ont également été approuvés "des fournisseurs uniques pour les unités de puissance 2026 pour le capteur de niveau d'huile, le débitmètre de carburant et les capteurs de pression et de température", selon un communiqué de la FIA.