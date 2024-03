EL2 - Hamilton et Mercedes aux commandes devant Alonso

Après des EL1 disputés dans des conditions diurnes, place à la seule séance d'essais libres vraiment représentative des qualifications et de la course puisque disputée de nuit, sous les puissants projecteurs entourant le circuit de Sakhir. Le mercure affiche 17°C dans l'air et la piste est quant à elle nettement redescendue autour des 23°C au moment de démarrer cette séance, soit 13 degrés de moins qu'en fin d'après-midi bahreïni.

Valtteri Bottas (réprimandé après la séance pour avoir franchi la ligne de sortie des stands alors que le feu était encore rouge) est le premier pilote à signer un temps, avant que plusieurs autres ne lui succèdent. Cette fois directement chaussés des tendres, les favoris trustent rapidement les avant-postes : Sergio Pérez, Charles Leclerc puis surtout Lewis Hamilton, auteur d'un 1'30"751 se retrouvent tour à tout aux commandes. Le Britannique devance alors Fernando Alonso de 0"284.

Sorti un peu en décalé, Max Verstappen échoue à une demi-seconde de la Mercedes, écart qu'il ramène ensuite à 0"410 sur une seconde tentative. Leclerc, lui aussi sur un second tour lancé, est juste derrière à 0"420. Le Monégasque demande à ce qu'on vérifie que son plancher n'est pas abîmé après un passage trop au large dans le dernier virage.

Hamilton confirme le meilleur temps

Après un peu moins de 25 minutes de roulage, la plupart des pilotes se relancent dans des tours lancés. Hamilton améliore alors sa référence, en 1'30"374. Son équipier George Russell se positionne au second rang, à 0"206, Carlos Sainz troisième à 0"395, Oscar Piastri quatrième à 0"410 et Verstappen cinquième à 0"477. Alexander Albon se fait quant à lui une frayeur à la sortie du second virage et doit passer hors piste en coupant un rare (mais petit) bac à gravier du tracé.

En décalage par rapport aux autres, Alonso se classe en troisième place, à 0"286 de la tête, alors qu'il reste 25 minutes de roulage. C'est ensuite que débutent les traditionnels longs relais de fin d'EL2, afin de prendre des informations sur la dégradation pneumatique et les temps au tour. À ce petit jeu, l'avantage en rythme semble plutôt pencher en faveur de Red Bull mais, comme toujours, difficile de connaître précisément les programmes des écuries.

Rappelons pour le contexte qu'en EL2 l'an passé, Alonso avait signé le meilleur temps en 1'30"907. Le temps de la pole de Verstappen, le lendemain, avait été de 1'29"708.

GP de Bahreïn 2024 de F1 - Essais Libres 2