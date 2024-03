Russell : Mercedes a écouté les désirs de Hamilton pour la W15

En début de saison 2023, Mercedes avait fait le choix pour la W14 de s'en tenir au concept de la W13 de l'année précédente. Un choix qui s'était finalement révélé peu payant, l'équipe estimant rapidement que la voie de développement empruntée n'était pas suffisamment prometteuse pour la maintenir.

Aussi, même si des changements drastiques sont apparus à partir de Monaco et que l'écurie a terminé en deuxième position chez les constructeurs l'an passé, les pilotes ont continué à se plaindre d'une F1 au comportement difficile à prédire et instable sur l'arrière.

Lewis Hamilton avait publiquement déploré, au sortir du premier GP de la saison 2023, que l'équipe n'avait pas suivi ses recommandations et s'en était tenue au concept "zéro ponton" et souligné des choses peu à son goût, telles que la position trop avancée du pilote.

Pour la W15, Mercedes a changé son fusil d'épaule et adopté un design différent, bien plus en ligne avec ce que désirait le septuple Champion du monde, et notamment en matière de position du pilote. George Russell reconnaît que l'orientation dictée par son coéquipier avait prévalu et qu'il soutenait ce choix fait par son équipe.

"Lewis et moi avons énormément travaillé pour aider l'équipe à prendre la direction que nous souhaitions", a déclaré le vainqueur du GP de São Paulo 2022. "Évidemment, avec l'expérience de Lewis, la voiture a été conçue en fonction de ses souhaits, avec une position plus reculée que l'an dernier, des pontons à la Red Bull et une crémaillère de direction légèrement différente."

"C'est donc une bonne chose que l'équipe ait été à l'écoute, mais il faut voir si cela se traduit dans les temps au tour. Je pense que nous sommes bien partis. Mais en fin de compte, il n'y a qu'une seule chose qui compte, et c'est le chrono."

George Russell et Lewis Hamilton vont entrer dans leur troisième et dernière saison de collaboration.

Quand il lui est demandé si les modifications portées par Hamilton lui convenaient également, Russell de répondre : "Je suis satisfait des changements apportés à cette voiture et je pense qu'en tant que pilote, vous devez vous adapter à tout ce qui vous est donné. Nous sommes assis plus en arrière cette saison. Pour moi, c'est un petit changement, ni meilleur, ni pire."

"Lewis et moi avons toujours eu des commentaires très similaires, mais de manière légèrement différente. Il parlait beaucoup de la position [de pilotage], moi de l'instabilité de l'arrière. En fin de compte, nous avons remédié à ce problème, selon nous, grâce à un certain nombre de modifications apportées. Il n'y a jamais de solution miracle."

Nous travaillons tous les deux très dur dans le simulateur, je pense que Lewis y est plus présent que jamais.

En dépit de son départ annoncé vers Ferrari en 2025, Russell assure ne pas voir de changement dans la façon dont Hamilton s'implique dans le travail autour de la W15 : "Nous travaillons tous les deux très dur dans le simulateur, je pense que Lewis y est plus présent que jamais."

"Lewis est toujours motivé et nous travaillons très bien ensemble en équipe. Nous étions à l'usine tout au long du week-end [après les essais de Bahreïn], à la fois dans le simulateur le samedi et le lundi lors d'une grande réunion avec tous les principaux designers et ingénieurs, et nous n'avons pas l'impression que quelque chose ait changé.'

"Nous continuons donc à avancer. Et nous sommes impatients de voir ce qui nous attend. Red Bull a une très bonne base pour le moment, mais nous avons une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer."

Avec Filip Cleeren