AlphaTauri attend beaucoup de son nouveau plancher à Imola

La saison 2023 a commencé de manière bien difficile pour la Scuderia AlphaTauri, qui semble avoir la monoplace la plus lente du plateau même si Yuki Tsunoda a décroché la Q3 à Miami et enchaîne les arrivées au dixième ou onzième rang en course, ayant inscrit deux points jusqu'à présent.

La structure de Faenza s'efforce de remonter la pente, ayant déjà apporté de premières évolutions majeures à Melbourne au niveau du plancher et du diffuseur, puis des nouveautés à Miami au niveau de l'aileron avant et des rétroviseurs.

"Nous avons modifié la géométrie autour des volets et de la plaque d'extrémité afin de créer plus de flux d'air vers l'extérieur", détaille Guillaume Dezoteux, directeur de la performance, quant à cet aileron. "Avec cette réglementation, il s'agit de contenir le flux vers l'extérieur et la traînée de la voiture, mais cela a un coût en performance. Toutes les équipes essaient de trouver plein de petites solutions pour essayer de reproduire le flux vers l'extérieur, ce qui est bénéfique à la structure des flux et à l'appui que l'on génère sous la voiture."

Désormais, la deuxième étape majeure du développement est prévue pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne la semaine prochaine. Encore une fois, il s'agit d'un nouveau plancher. "Nous sommes impatients de l'avoir sur la voiture", poursuit Dezoteux. "C'est un pas en avant significatif, un grand pas en avant, alors nous espérons que cela répondra aux attentes."

"Il y a toujours un point d'interrogation sur la qualité de la corrélation. Mais jusqu'à présent, les évolutions que nous avons apportées ont fonctionné comme prévu. Cet aileron avant marchait bien et correspondait aux prévisions de la soufflerie."

Dezoteux confirme par ailleurs que le développement de la monoplace a changé de voie après le départ du directeur de l'aérodynamique Dickon Balmforth – départ après lequel Franz Tost est revenu sur sa déclaration comme quoi il avait perdu la foi en ses ingénieurs, assurant désormais ces derniers de toute sa confiance.

"Je suis très content qu'il ait dit ça ! Franz apporte un grand soutien au groupe d'ingénieurs qui l'entoure. Il a évidemment l'esprit de compétition. Il a envie de voir de bons résultats, comme nous tous, et le début de la saison l'a évidemment frustré. Mais la compétition est au maximum, et c'est à nous de montrer que nous sommes suffisamment bons pour continuer", conclut le Français.

Propos recueillis par Matt Kew