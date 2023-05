Montoya : Miami est une "opportunité gâchée" pour Pérez

Au Grand Prix de Miami, Sergio Pérez avait une opportunité en or de s'emparer de la tête du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière : son coéquipier Max Verstappen, leader du classement général, ne s'élançait que neuvième après avoir commis une erreur dans son premier run de Q3 avant que la séance ne soit interrompue prématurément par un drapeau rouge.

Or, après avoir accusé six secondes et demie de retard sur Pérez au troisième tour, Verstappen a grignoté son retard jusqu'à revenir à une seconde et demie lorsque le Mexicain a fait son arrêt au stand, alors que celui-ci était parti en pneus mediums quand le Néerlandais avait pris le départ en durs et enchaîné les dépassements. Lors des 25 tours suivants, Verstappen est parvenu à ne pas perdre de temps sur son adversaire malgré ses gommes usées, et lorsqu'il a chaussé des mediums neufs, il n'en a logiquement fait qu'une bouchée.

Cette performance soulève l'enthousiasme de Juan Pablo Montoya. "Je pense qu'il a fait un excellent travail. Il a réalisé la performance nécessaire", s'enthousiasme le septuple vainqueur en Grand Prix pour Motorsport.com. "Pouvoir doubler tout le monde si vite en pneus durs, c'était la clé. Et quand tout le monde a commencé à avoir de la dégradation, lui non. Il a fait du super travail en utilisant les pneus exactement au bon moment."

"En même temps, je pense que Checo a été trop conservateur dans le premier relais. Vous savez, il a peut-être tenté de gérer les pneus un peu trop dans ce premier relais. Je pense qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce que Max représente une menace dimanche, et il ne s'en est rendu compte que quand il était déjà trop tard."

Max Verstappen dépasse Sergio Pérez pour la victoire à Miami

Montoya estime que Verstappen avait à cœur de remettre les pendules à l'heure et de se rappeler au bon souvenir de son coéquipier après avoir été vaincu à Bakou. La tâche s'annonce ainsi "difficile" pour Pérez quant à la suite des événements.

"Je l'ai dit à quelqu'un hier : la seule manière pour Checo de lutter face à Max est d'être au top tous les week-ends, sur tous les circuits du calendrier", insiste le Colombien. "Et là, c'est une opportunité gâchée pour lui. Avec Max si loin sur la grille, il fallait qu'il attaque davantage dans ce premier relais."

"Regardez comme ils ont fini loin devant Fernando Alonso [26 secondes entre Verstappen et Alonso, 21 secondes entre Pérez et Alonso, ndlr], puis regardez la première partie de la course : Pérez n'avait que trois secondes d'avance sur Fernando à ce moment-là, alors qu'il aurait pu en avoir dix ou quinze. Et s'il en avait eu dix ou quinze, Max ne serait jamais arrivé [à le rattraper]."

Fernando Alonso est d'ailleurs la sensation de ce début de saison, avec quatre podiums en cinq Grands Prix, à bientôt 42 ans. "C'est marrant que tout le monde parle de ça. Je pense qu'il pilote pareil qu'avant, à vrai dire. Pas grand-chose n'a changé. C'est juste qu'il est dans une meilleure voiture maintenant et qu'il l'utilise bien. Ce que je dois dire, c'est qu'il fait de l'excellent travail pour fédérer tout le monde derrière lui. C'est vraiment cool à voir", conclut Montoya.

Propos recueillis par Ronald Vording