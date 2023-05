Pérez a tout donné mais n'avait "simplement pas le rythme"

À Miami, Sergio Pérez avait toutes les cartes en main pour remporter sa troisième victoire de la saison et s'emparer de la tête du championnat des pilotes pour la première fois de sa jeune carrière en Formule 1. Auteur d'une faute de pilotage en qualifications et pris au piège par le drapeau rouge en fin de Q3, Max Verstappen n'était que neuvième sur la grille, tandis que Pérez avait signé la pole position.

Or, le premier tiers de la course a vu Verstappen multiplier les dépassements en pneus durs tout en tenant le rythme d'un Pérez parti en mediums, et après l'arrêt au stand de ce dernier, l'écart entre les deux hommes est resté relativement stable malgré des gommes 20 tours plus usées pour le Néerlandais. Lorsque ce dernier a chaussé les mediums, Pérez s'est avéré impuissant, et il s'est finalement incliné avec cinq secondes de retard.

"J'ai essayé. J'ai tout donné", souffle le Mexicain. "Je pense que le premier relais a été vraiment mauvais à cause du graining que nous avions avec ce rythme initial. Et cela a pas mal compromis notre course, car nous n'avions pas une énorme différence entre les pneus. Max a été particulièrement compétitif aujourd'hui, c'est une victoire bien méritée pour lui."

"Le medium au début était vraiment mauvais. Pire que prévu. Je pense que ça a vraiment compromis notre rythme. Et franchement, je pense aussi que Max avait un rythme exceptionnel en pneus durs, et il faut que j'analyse ce qui n'allait pas aujourd'hui, car nous n'avions simplement pas le rythme."

Malgré cette déconvenue, Pérez marque 18 points précieux au championnat, où il accuse 14 longueurs de retard sur Verstappen mais en compte 30 d'avance sur la troisième place occupée par Fernando Alonso pour Aston Martin.

Grand Prix de Miami