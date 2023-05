Course - Verstappen beaucoup trop fort pour Pérez à Miami

Après un show et une présentation inhabituelle, mais conforme à ce que l'on pouvait attendre à Miami, les pilotes ont replongé dans une concentration extrême avec un affrontement rendu incertain par l'étrange grille de départ issue de la Q3, perturbée la veille par un drapeau rouge. En pole position, Sergio Pérez savait disposer d'une occasion en or... tout comme son voisin de grille Fernando Alonso.

La menace d'orage a priori écartée, mais sur une piste lavée par les averses nocturnes, les choix pneumatiques avaient évidemment leur importance, avec 27°C dans l'air peu avant le départ. La gomme medium a été plébiscitée, notamment dans le top 10, tandis qu'Esteban Ocon, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Zhou Guanyu ont choisi les durs, et les deux McLaren en fond de peloton les tendres.

À l'extinction des feux, Sergio Pérez a pris l'envol idéal et conservé l'avantage sur Fernando Alonso et Carlos Sainz, tandis que Pierre Gasly a rempli son objectif en prenant l'ascendant sur Kevin Magnussen. L'entame de course a été particulièrement difficile pour Charles Leclerc, contraint de céder face à Max Verstappen et Kevin Magnussen dans le troisième tour. Le Champion du monde en titre a gagné deux places supplémentaires un peu plus tard en doublant George Russell, sans le même niveau de tension qu'à Bakou, puis Pierre Gasly.

En tête, l'écart entre Sergio Pérez et Fernando Alonso s'est longtemps stabilisé sous les 2 secondes. Le Mexicain a ensuite haussé le rythme, sentant peut-être déjà poindre le retour de son coéquipier, parvenu à prendre aisément l'ascendant sur Carlos Sainz puis Fernando Alonso pour se hisser au deuxième rang, avec seulement 3"6 de retard sur le leader.

Quatrième podium déjà cette saison pour Fernando Alonso et Aston Martin.

Le ballet des arrêts au stand pour les pilotes partis en mediums s'est ouvert au 15e tour. L'écart entre les deux Red Bull tombé à 1"2 au 20e passage, Sergio Pérez s'est arrêté pour chausser les pneus durs. Carlos Sainz, lui, a perdu gros en attaquant trop à l'entrée des stands, où il est arrivé toutes roues bloquées : le pilote Ferrari a écopé d'une pénalité de cinq secondes. Parmi les pilotes en mediums, Fernando Alonso a été le dernier à passer au stand, peu avant la mi-course, et a perdu son avantage sur Carlos Sainz, mais l'a repris en piste quelques instants plus tard.

Entre Max Verstappen et Sergio Pérez, une lutte à distance et à pneus inégaux a débuté, jusqu'à l'arrêt au stand du Néerlandais. Et pendant ce temps, les Ferrari ont souffert avec la dégradation des gommes, entre un Carlos Sainz soufflé par George Russell et un Charles Leclerc englué dans un duel inattendu avec Kevin Magnussen.

Après plusieurs tours d'attaque malgré des pneus durs très usés, Max Verstappen est rentré au stand à 11 tours de l'arrivée et avec un écart qu'il a fait remonter à 18 secondes sur son coéquipier. Le Néerlandais est ressorti des stands avec moins de 2 secondes de retard sur Sergio Pérez, mais chaussé de pneus mediums neufs pour se lancer à sa poursuite. Il ne lui aura fallu que deux tours et une opportunité pour user du DRS et prendre irrémédiablement et définitivement l'ascendant, s'envolant vers son troisième succès de l'année. Le leader du championnat s'est également offert le point du meilleur tour en course.

À une vingtaine de secondes, Fernando Alonso a assuré son retour sur le podium après une (très) courte absence, devant un George Russell auteur d'une course solide. Carlos Sainz a terminé cinquième malgré sa pénalité. Pierre Gasly a tenu son rang tant que possible mais n'a eu d'autre choix que de céder face à Lewis Hamilton, sixième, et Charles Leclerc, septième. Le Français termine huitième et assure le retour d'Alpine dans le top 10, juste devant son coéquipier Esteban Ocon. Kevin Magnussen prend le point de la dixième place pour Haas.

Grand Prix de Miami