AlphaTauri détaille la première de ses "cinq ou six" évos 2023

AlphaTauri est en grande difficulté en ce début de saison 2023, les bolides italiens s'étant qualifiés 14e et 19e à Bahreïn puis 16e et 18e à Djeddah, mais la petite Scuderia a apporté à Melbourne ses premières évolutions de la saison, principalement au niveau du plancher et du diffuseur.

Yuki Tsunoda a dû reprendre l'ancienne version après avoir endommagé sa monoplace lors d'une sortie de piste en Essais Libres 1, ce qui a finalement permis une comparaison directe avec les nouveautés utilisées par Nyck de Vries tout le week-end, et le bilan est positif. Les deux pilotes ont atteint la Q2, même si c'est Tsunoda qui a ouvert le compteur de l'écurie pour cette saison avec la dixième place de la course.

"[Ces évolutions] traitent une grande partie des possibles faiblesses que nous avons identifiées", détaille Jody Egginton, directeur technique. "Lorsque nous développions la voiture cet hiver, nous nous sommes fixé des objectifs au niveau du développement et dans d'autres domaines. Nous avons atteint certains de ces objectifs, mais d'autres non. Ces évolutions vont pallier cela en partie."

"Nous avons commencé à travailler dessus avant d'avoir fait rouler la voiture, et elles apportent tous les bénéfices dont nous avons besoin dans les zones où nous avons établi qu'il fallait travailler. C'est donc la première étape, il y en a bien davantage à venir. Mais les résultats sont là dans les zones où nous avons le plus de gains à faire pour nous rapprocher de nos rivaux, alors j'en suis relativement content."

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Améliorer "la performance aéro dans les virages lents" est ainsi la priorité d'AlphaTauri. "C'est évidemment un objectif dans toutes les écuries, et c'est l'un des objectifs que nous n'avons pas atteints avant la saison", précise Egginton. "Les évolutions que nous apportons maintenant sont censées, entre autres, améliorer la stabilité à l'entrée des virages lents, afin que les pilotes puissent attaquer davantage en tournant plus tardivement. Il y a de la performance à en tirer."

"Nous n'avions aucun doute quant à ce que nous voulions faire. Nous avions pour objectif d'améliorer la charge arrière avec une hauteur de caisse élevée à l'arrière : c'est la perte de charge avec cette hauteur de caisse qui cause notre instabilité actuelle."

Le technicien britannique est entré dans les détails : "Les modifications que nous avons apportées à l'angle de la cloison du plancher tout en essayant de contrôler la force et le positionnement des vortex du plancher ainsi que l'expansion du diffuseur et la réduction de la traînée des pneumatiques, tout cela en fait partie."

"En fin de compte, pour le dire très simplement, notre objectif est d'avoir plus de charge dans le virage, afin que le pilote puisse attaquer davantage. Et cela nous donne un avantage au niveau de l'équilibre également si nous pouvons conserver un peu plus d'équilibre aéro dans le virage pour avoir davantage de stabilité. C'est aussi simple que ça. Le plancher est la grande pièce, la plus encline à accomplir cela. C'est pourquoi le développement du plancher est la première de cinq ou six étapes cette année."

Propos recueillis par Adam Cooper