De Vries : Le nouveau plancher aide AlphaTauri, mais il en faut plus

Charger le lecteur audio

La Scuderia AlphaTauri connaît un début de saison bien compliqué en 2023, peinant à s'extirper du fond de grille et n'ayant pour l'instant inscrit qu'un point sur l'ensemble des trois premiers Grands Prix – du jamais-vu depuis 2007. D'où un mécontentement non dissimulé de Franz Tost, directeur d'équipe, certes ensuite nuancé par le directeur technique Jody Egginton.

Avec davantage de temps disponible en soufflerie et en CFD que toutes les autres écuries sauf Williams (en vertu de la règle de handicap aéro), AlphaTauri travaille d'arrache-pied pour rattraper son retard, et les évolutions apportées au Grand Prix d'Australie semblent avoir donné un coup de pouce à l'écurie transalpine ; les deux pilotes sont passés en Q2 (Yuki Tsunoda sans les nouvelles pièces, à la suite d'une sortie de piste en EL1), et Tsunoda a inscrit le point de la dixième place au terme d'une épreuve chaotique.

"Je pense que les différences sont assez subtiles", analyse pour sa part Nyck de Vries. "Bien sûr, sur cette piste en particulier, il n'y a pas tant de virages lents que ça. Mais tout le développement sur la voiture est absolument nécessaire, car tout le monde travaille dur. Et je pense que toutes les petites choses que nous apportons en permanence font une différence, même si elles ne changent pas la donne – on ne va pas passer de la 15e à la huitième place."

"Et on en cherche constamment davantage. Nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble pour mettre en évidence et traiter de potentiels domaines où nous pouvons faire mieux, et je pense que ceux où nous devons trouver de la performance sont clairs. Mais les objectifs évoluent, et tout est lié à la concurrence, alors ça ne suffit jamais."

Le Néerlandais ajoute au sujet du fond plat : "C'est clair qu'il nous a un peu aidés, nous étions un petit peu plus compétitifs. C'est si serré en milieu de peloton : une petite différence peut faire basculer la hiérarchie. Il nous a vraiment aidés, et c'est encourageant, mais il va falloir continuer à motiver l'équipe pour se rapprocher du top 10." Le Champion du monde de Formule E attend toujours ses premiers points de la saison, classé 14e à Bahreïn et à Djeddah avant d'être expédié hors piste par Logan Sargeant lors du troisième départ de Melbourne.

Lire aussi : Sargeant explique sa collision avec De Vries

Propos recueillis par Adam Cooper