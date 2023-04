Egginton : La déclaration de Tost "a été sortie de son contexte"

Charger le lecteur audio

"Les ingénieurs me disent que nous allons faire de bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Je veux juste voir le temps au tour, car c'est la seule chose qui compte. Pendant l'hiver, ils me disaient que la voiture était fantastique, que nous avions fait de gros progrès. Puis nous arrivons à Bahreïn et nous ne sommes nulle part. Que devrais-je dire ?"

Les propos de Franz Tost en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite ont fait grand bruit, alors que la Scuderia AlphaTauri vit tout simplement son pire début de saison depuis 2007. Malgré les promesses du développement hivernal, l'AT04 est clairement l'une des monoplaces les moins compétitives du plateau avec la Williams, et c'est tout juste si Yuki Tsunoda a pu ouvrir le compteur de l'écurie à Melbourne avec le point de la dixième place.

D'où une certaine frustration du directeur d'équipe autrichien, exprimée sans détour, mais à ne pas prendre au pied de la lettre selon le directeur technique Jody Egginton. "Franz connaît l'équipe d'ingénierie depuis longtemps : c'est la même équipe d'ingénierie qui a conçu des voitures ayant signé des podiums en 2019, 2020 et 2021", souligne Egginton, présent à Faenza depuis 2014. "Franz a fait une déclaration, elle a peut-être été légèrement sortie de son contexte et n'est pas vraiment complètement représentative de la réalité."

"Mais nous travaillons collectivement, nous nous réunissons avec Franz, nous discutons de certaines choses et nous persévérons. C'est comme ça, Franz a donné des interviews et sous-entendu des choses, mais nous persévérons. Ça ne change rien, tout le monde est sur la même longueur d'onde quant à ce que nous devons faire, et nous persévérons."

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Egginton estime que les objectifs élevés fixés chez AlphaTauri en matière de développement devraient permettre à la Scuderia de gagner du terrain une fois qu'ils seront atteints.

"En fin de compte, la déception de Franz en tant que directeur d'équipe est que la voiture n'est pas assez bien installée en milieu de tableau pour être là où nous voulons être. Et il l'a exprimé d'une certaine manière. Mais en fin de compte, nous avons atteint certains de nos objectifs, qui étaient des objectifs valables, de bons objectifs ; il y en a d'autres que nous n'avons pas encore atteints, mais ce n'est qu'une question de temps."

"Je ne m'inquiète pas que nos objectifs soient loin de ce que nous avons besoin de faire pour être compétitif. Nous n'avons simplement pas encore atteint certains d'entre eux. Et le milieu de tableau est très serré. Si l'on n'atteint pas les objectifs, on se retrouve vers l'arrière. Alors quand nous les atteindrons, je suis convaincu que ces objectifs valides suffiront à nous établir en milieu de tableau."

"Si l'on atteint tous les objectifs facilement l'hiver, alors il est probable que l'on ait fixé les mauvais objectifs. Ces objectifs étaient agressifs. Nous avons atteint certains d'entre eux avec la spécification de présentation, nous sommes en passe d'atteindre certains autres. En fin de compte, il y a un plan et on travaille en fonction de ce plan. Et parfois, on n'atteint pas complètement les objectifs."

AlphaTauri avait apporté des évolutions non négligeables en Australie, notamment au niveau du plancher et du diffuseur, même si Tsunoda a dû revenir à la version de base après une sortie de piste en Essais Libres 1. Il y avait quand même du mieux avec les deux monoplaces en Q2, et l'écurie a la ferme intention de continuer sur cette lancée pour pallier son retard.

"La réalité est qu'en première partie de saison, pour atteindre ce milieu de tableau, il faut que nous essayions de développer plus vite que certaines écuries ; c'est pourquoi nous sommes venus [à Melbourne] avec le plancher, tandis que la plupart des équipes ont apporté moins", souligne Egginton.

"Ces évolutions nous ont rapprochés d'un certain nombre d'objectifs que nous avions. Et les évolutions pour la prochaine course et les suivantes vont faire de même. Il n'est pas inhabituel de rater des objectifs : ça arrive, et personne n'aime ça. Mais nous ne les avons pas ratés exprès, c'est comme ça."

Propos recueillis par Adam Cooper