Tsunoda : "Il faudrait enlever l'aileron pour la vitesse de pointe !"

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix d'Australie, Yuki Tsunoda a ouvert le compteur de la Scuderia AlphaTauri pour 2023 avec le point de la dixième place. Or, le Japonais a bien failli décrocher un top 5 inespéré. Le week-end avait pourtant bien mal commencé pour Tsunoda, qui est sorti de la piste en Essais Libres 1 et a endommagé son plancher neuf ; il a dû être équipé de l'ancien pour le reste du week-end, contrairement à son coéquipier Nyck de Vries.

"C'est clairement ma faute si j'ai dû utiliser le vieux plancher, ce qui n'était pas idéal pour l'équipe", a reconnu Tsunoda. "Je lui présente mes excuses. Heureusement, je pense avoir réalisé la meilleure performance possible, j'en suis très content."

Dans ce contexte, le pilote AlphaTauri a décroché une belle douzième place en qualifications au volant de la modeste AT04, puis il a passé la première moitié de la course dans le top 10 avant de rétrograder au classement en fin d'épreuve.

Au moment du troisième départ, Tsunoda était douzième. Quelques hectomètres plus loin, il émergeait du chaos au cinquième rang derrière Verstappen, Hamilton, Sainz et Hülkenberg. Or, le drapeau rouge a été agité à nouveau et le classement précédent a été rétabli…

"J'aurais pu finir cinquième. Les incidents se sont produits derrière moi [ce n'est que partiellement vrai, ndlr], car j'ai pris un départ canon et au premier virage j'avais dépassé six voitures, alors même sans incidents, j'aurais pu finir sixième ou cinquième. Je suis donc un peu frustré, mais c'est comme ça, j'ai dû reprendre ma position normale."

"La dixième place est vraiment positive, et je dirais qu'il faut prendre ce résultat car j'ai connu une course vraiment très difficile dès le début, alors je ne m'attendais pas à finir dans les points. Mais après le drapeau rouge, c'était un peu frustrant. Le départ que nous avons fait juste après le drapeau rouge a été complètement inutile, ça n'a servi à rien, on a juste brûlé du carburant."

AlphaTauri va désormais se tourner vers le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, avec ses très longues pleines charges. Voilà qui inquiète Tsunoda, dont l'AlphaTauri n'a pas dépassé 321,2 km/h à Melbourne, à comparer aux 328,8 km/h de la Red Bull de Max Verstappen. Seule l'Alfa Romeo s'est montrée moins véloce sur la piste de l'Albert Park.

"Ça va être fou", a-t-il lancé quant à ce premier week-end sprint de la saison. "Mais en même temps, aujourd'hui, j'avais une traînée énorme en ligne droite, et la vitesse de pointe était horrible. Alors à Bakou, il faudrait au moins enlever l'aileron [arrière], ou quelque chose comme ça, pour maximiser la vitesse de pointe !"

Propos recueillis par Adam Cooper