Le Grand Prix d'Australie n'exclut plus une course nocturne

À l'exception des saisons 2020 et 2021 marquées par la pandémie, le Grand Prix d'Australie est un rendez-vous du calendrier du Championnat du monde de Formule 1 depuis 1985. Récemment, il a été annoncé que l'épreuve prolongeait son aventure avec la catégorie reine jusqu'en 2037. Il faudra donc compter sur la présence des monoplaces à Melbourne lors des 14 prochaines saisons… et sur un réveil tôtif pour les spectateurs européens en raison de l'important décalage horaire entre le sud-est de l'Australie et le Vieux Continent.

Et alors que la Formule 1 connaît une croissance exceptionnelle ces derniers temps, une solution pour attirer plus de spectateurs européens devant leurs écrans pour le GP d'Australie serait d'en faire une course nocturne, à l'instar du GP de Singapour (six heures de décalage avec Paris) dont le départ est donné en début d'après-midi en Europe.

Sur Sky Sports, Andrew Westacott, PDG sortant de l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), l'organisation en charge de l'épreuve de F1 ainsi que de celle du MotoGP à Phillip Island, a donné son avis sur cette proposition au cours du week-end de course. Sans défendre l'idée, il a estimé que les responsables de l'AGPC se devaient d'innover pour les futures éditions.

"Pour l'Australian Grand Prix Corporation, la préférence va à une course sous le soleil", a-t-il d'abord expliqué. "Mais je dirais aussi qu'au fur et à mesure que vous évoluez, ce que l'État de Victoria fait bien, c'est d'innover dans les grands événements."

"Il faut regarder vers l'horizon des 15 prochaines années et c'est pourquoi le gouvernement de l'État de Victoria a estimé qu'il était important d'obtenir [la prolongation du contrat F1], on peut faire des choses pour l'avenir. Ce qui est formidable, c'est que nous avons un partenariat avec la Formule 1 depuis 1996 [avec le circuit de Melbourne], nous pouvons donc faire ces choses au sein d'une relation très forte. Être ouvert d'esprit, c'est probablement la réponse la plus simple."

Le nombre de courses nocturnes n'a cessé d'augmenter depuis l'édition inaugurale du GP de Singapour, en 2008. Depuis, Abu Dhabi, Bahreïn, Djeddah et Losail ont eux aussi attendu le coucher de soleil, tandis que Las Vegas suivra la tendance pour son retour au calendrier cette année. En revanche, si le GP d'Australie devait devenir une épreuve nocturne à l'avenir, cela se fera au prix d'un grand investissement car les infrastructures pour éclairer le circuit de Melbourne sont pour l'heure inexistantes.